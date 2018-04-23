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Eyüpsultan’da yaşlı vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni mekan geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruların cevaplandırdığı bir programda, yaşlı vatandaşlara yönelik bir kafe yapılması projesinin olduğunu söyledi.Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, sosyal medyada vatandaşların sorularını cevapladı.

Eyüpsultan’da yaşlı vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni mekan geliyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruların cevaplandırdığı bir programda, yaşlı vatandaşlara yönelik bir kafe yapılması projesinin olduğunu söyledi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, sosyal medyada vatandaşların sorularını cevapladı. Başkan Aydın, yaşlı vatandaşlara bir kafe yapma projelerinin olduğunu söyleyerek, "Böyle bir düşüncemiz var. İnşallah Sultan Center arkasındaki parkımıza yaşlılar için kafe projemiz var. Çok kısa sürede başlayıp bitireceğiz. Orada sadece yaşlılarımızın ya da gönlü genç olanların, fiziksel yaşlı olanların ağırlanacağı, ikramlarımızın olacağı, sohbetli müzikli, okuyacakları bir ortam oluşturacağız. Eyüpsultan Merkez’de böyle bir projemiz var inşallah"Canlı yayında ayrıca, yapılan ve yapılacak olan asfalt çalışmaları da gündeme geldi. Eyüpsultan Belediyesi’nin bu konuda rekor kırdığının altını çizen Başkan Remzi Aydın, şöyle devam etti:
"2017 yılında biz Eyüpsultan Belediyesi olarak rekor kırdık. 250 bin ton asfalt döktük. Tabi İstanbul Büyükşehir belediyemiz ile birlikte. Büyükşehir belediyemiz de asfalt döküyor. Biz de döküyoruz. Hem bizim hem büyükşehir belediyemizin toplam döktüğü asfalt 250 bin ton civarı. Bu çok büyük bir rakam. Rekor kırdık. İnşallah biz bu sene de aynı miktarları hedefliyoruz. İstiyoruz ki ilçemizin hiçbir yerinde çukur, bozuk ve asfaltlanmamış yol kalmasın. Tabi maalesef ne kadar planlı, koordineli hareket etsek de, bizim dışımızdaki kurumların kazma çalışmaları, kesmeleri oluyor.Bunu engellemeye çalışıyoruz. Esas itibariyle ilçemizin ana arterlerini çok ciddi bir şekilde toparladık. Yavaş yavaş ara sokaklara ve yan yollara girmeye başlıyoruz. Bu sene çok ciddi bir şekilde asfaltlama çalışması yapacağız. Bu konuda oldukça iyi noktalara geldiğimizi söyleyebilirim gerçekten."

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