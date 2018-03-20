Eyüpsultan'daki okullara 10 bin spor malzemesi dağıtıldı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, "Her yerde spor, herkese spor" sloganıyla düzenlediği "Gelin spor yapalım, tek galibi spor olsun" adlı törende, ilçedeki 68 okula 10 bin spor malzemesi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, malzemelerin dağıtımı için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde (EKSM) tören düzenlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, törende yaptığı konuşmada, bu uygulamayı göreve geldiklerinden beri yaptıklarını ve ilkinde yaklaşık 4 bin spor malzemesi dağıttıklarını anlattı.

İlçedeki 7 okul hariç 68 okula 10 bin parça civarında değişik spor malzemeleri verdiklerini aktaran Aydın, "Arkadaşlarımız okullara giderek hangi malzemeye ne miktarda ihtiyaç olduğunu öğrendi. Bu çalışmamız 4 yıldan beri devam ediyor ve devam edecek. Bu çalışmamızın sonuçlarını da görüyoruz, çok güzel başarılar geliyor. Spor, başarıların yanında gençlere, çocuklara arkadaşlık, dostluk ve sosyalleşme anlamında da katkı sağlıyor. Eyüpsultan'ımız büyük bir spor hamlesiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.