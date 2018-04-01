Eyüpsultan’ın tabelaları sadeleşiyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, konuk olduğu sosyal medya programında Eyüpsultan’da tabelaların sadeleşeceğini söyledi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandırdığı bir programda, ESTAM kapsamında tabela ıslahı yapılıp yapılmayacağı gündeme geldi.

Tabelaların sadeleştirileceğini söyleyen Başkan Remzi Aydın, "Tabela ıslahı, tabela düzenlemesi, tabela standardizasyonu, tabela sadeleştirmesi, artık ne dersek diyelim o da ESTAM çalışmamızın çok önemli bir parçası. Animasyon ve tanıtım filmlerimizden de dikkat edilirse orada da tabelaların ne kadar sadeleştirildiği, güzelleştirildiği görülüyor. Tabii, o da projemizin bir parçası ve olacak İnşallah" dedi.

“Kaldırıma araç parklarını denetimlerini sıklaştıracağız”

İslambey Caddesindeki parklanma sorunun da sorulduğu canlı yayında, Başkan Remzi Aydın, "İslambey Caddesinde düzenleme bitti. Birkaç rötuşumuz kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz onları tamamlayacak. Kaldırımlara park etmeyi kesinlikle önermiyoruz. Bu konudaki denetimlerimizi sıklaştıracağız. Fiziki engellerimizi ortadan kaldıracağız. Cuma pazarındaki otoparkımızı Emniyet Vakfımıza devrettik. Son derece uygun, cazip fiyatlarla bölge halkımıza hizmet verecek. Dolayısıyla park sorununu bu şekilde halletmiş olacağız. İslambey caddemizde park etmek için cep otoparkları da var. Park edilmemesi gereken yerlerde park edilmesini tasvip etmiyoruz. Bu konudaki şikayetleri vatandaşlarımız zabıtamıza ya da emniyetimize bildirdiğinde gereken yapılacak" diye konuştu.