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Eyüpsultan’ın tarihi karakol binası restore ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Tarihi Eyüpsultan Karakolu restore edilerek ESTAM Yönetim Merkezi olarak kullanılacak.Eyüpsultan Tarihi Merkez (ESTAM) Yönetimi, ilçenin ziyaretçi yönetimi, kent estetiği, ulaşım ve tarihi eserlerin restorasyon ve işlevlendirmeleri çalışmalarına devam ediyor.

Tarihi Eyüpsultan Karakolu restore edilerek ESTAM Yönetim Merkezi olarak kullanılacak.
Eyüpsultan Tarihi Merkez (ESTAM) Yönetimi, ilçenin ziyaretçi yönetimi, kent estetiği, ulaşım ve tarihi eserlerin restorasyon ve işlevlendirmeleri çalışmalarına devam ediyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın vizyon projelerinden biri olan ESTAM’da artık uygulama safhasına geçildi.
Eyüpsultan’a gelen ziyaretçi kalabalığının yönetimi, artan şehirleşmeyle kaybolan kent estetiğinin ihya edilmesi, aydınlatmalar, kent mobilyaları, alt yapı çalışmaları ve Eyüpsultan’a has desenlerle ilçe kimliği Eyüpsultan Tarihi Merkez’de 7 etap ve 67 projeyle yaşatılıyor.
ESTAM kapsamında tarihi yapılar restore edilerek yeniden işlevlendiriliyor. Restore edilen eserler kültürün ve sanatın nabzının çarptığı merkezlere dönüşerek vatandaşlara hizmet edecek.
Tarihi Eyüpsultan Karakolu da bu çalışmalar kapsamında restore edilerek ESTAM Yönetim Merkezi olarak kullanılacak.

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