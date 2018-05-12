Eyüpsultan'ın tarihi mekanlarında Anneler Günü’ne özel video 

İSTANBUL, (DHA) - Eyüpsultan Belediyesi’nin 5-25 yaş arası yaygın eğitim programı olan Simurg'un Bilgi Evleri öğrencileri, söz ve müziği Muammer Sun'a ait olan “Güneşin alası çok” isimli türküyle Anneler Günü’ne özel video hazırladı.
Bilgi Evi'nde müzik dersleri veren Turgut Yıldız ve radyocu Recep Kara'nın rehberlik ettiği öğrenciler, Eyüpsultan ilçesinin tarihi mekanlarında çekilen kliple, tüm anneler için sürpriz hazırladı.
Bu sürprizin çekimleri ise Eyüpsultan Cami Meydanı, Cülüs yolu, Mihrimah Paşa İmarethanesi Önü, Reşat Paşa Türbesi önü ve Pierre Loti'de gerçekleştirildi. Çekimlerde Bilgi Evi öğrencileri, “Güneşin alası çok, Her evin çilesi çok, Analar çeker yükü, Kimsenin bilesi yok” şarkısının sözlerini seslendirdi.
MUAMMER SUN KİMDİR?
Muammer Sun, Türk besteci ve müzik eğitimcisi. Türkiye'nin müzik politikasında 60'lı ve 70'li yıllarda etkili olmuş bir isimdir. Ankara Radyosu Çoksesli Korosu ve TRT Müzik Dairesinin kurucusudur. Türkiye'de 166 çocuk ve gençlik korosu kurmuştur.
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