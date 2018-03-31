Eyüpsultanlı gençler hem öğreniyor, hem geziyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın sosyal medya üzerinden yapılan programa konuk olarak soruları cevapladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandırdığı bir programda, Eyüpsultan Belediyesinin gençlere yönelik gezi programları soruldu. Lise son sınıf öğrencilerinin sınav streslerini atmalarına yardımcı olmak için çalıştıklarını belirten Başkan Remzi Aydın şu bilgileri verdi, “Bu sene özellikle lise son sınıf öğrencilerimiz için özel bir program yaptık. Çünkü onların lisedeki son yılları ve üniversiteye gidecekler inşallah. Lise yıllarındaki öğrencilik hayatları bitecek. Dolayısıyla hem onların bu sınav dönemlerinde yaşadıkları sınav streslerini atmalarına yardımcı olmak maksadıyla hem de lise öğrencisi olarak yaşadıkları son dönemlerinde bir hatıra oluşturmak adına bir özel program tertip ettik” dedi. “Eyüpsultanlı gençleri Çanakkale’ye götürmeyi planlıyoruz ki başladı bile”

Eyüpsultan’da okuyan öğrencileri Çanakkale için planladıklarını söyleyen Başkan Aydın, “Eyüpsultan’da okuyan lise son sınıf öğrencilerimizin hepsini Çanakkale’ye götürmeyi planlıyoruz ki başladı bile. İlk iki grup geçen hafta gitti. Cumartesi sabahı, iki otobüs olarak öğretmenleriyle beraber Çanakkale’ye hareket ediliyor, bir gece orada kalınıyor, öğrenci yurdunda; ertesi gün Pazar akşamı da tekrar İstanbul’a dönülüyor. Böylece Ecdadın, atalarımızın, kahramanlarımızın mücadele verdiği cepheler, bölgeler, hatıralar canlandırılarak onlar yeniden görülüyor, hissediliyor, geziliyor. Tarihi turistik yerler görülüyor. Arkadaşlıklarla, dostluklarla hoşça bir hafta sonu eda edilip ilçemize dönülüyor. Böyle bir program başlattık. Bu programın detayları, tarihleri okullara yazılı olarak gönderildi. Okullar artık her hafta sonu, her okul sırayla götürülüyor” diye konuştu.

“3’üncü Havalimanı bana göre dünyadaki en büyük sanat eserlerinden biridir”

Dünyanın en büyük havaalanının inşa edildiğini vurgulayan Başkan Remzi Aydın, “Yine bu öğrencilerimizi sınav stresinden kurtarmak amacıyla ya da bilgi ve görgülerini artırmak için, dünyanın en büyük hava alanı ilçemizde inşa ediliyor, öğrencilerimizi bu hava alanını gezmeye götürüyoruz, gezdiriyoruz. Orada özel bir platform kurdurduk. Ben de birkaç defa ziyaret ettim hava alanını, inanılmaz bir inşaat var. İnanılmaz bir sanat eseri. Türk mühendislerinin mimarlarının başarısı ve dünyada birçok ilkleri barındıran bir eser. Tarihte çok önemli insanların tarihte iz bırakmış eserlerini görüyoruz. Tac Mahal, Süleymaniye, Selimiye Camisi, belki İstanbul’daki Üçüncü havaalanımız da bana göre dünyadaki en büyük sanat eserlerinden biridir diyebilirim. Benim düşüncem bu. Dolayısıyla böylesine kompleks, böylesine sanat eseri olan, böylesine yüksek teknolojiyi barındıran muazzam bir eserin tanıtılması, anlaşılması, öğretilmesi ve bu inşa sürecine tanıklık edilmesi bana göre tarihi bir olay. Muazzam bir vizyon kazandıracak bir gezi. Belki arkadaşlarımızın arasından mimar, mühendis, elektronik mühendisi, tasarımcı olacak gençlerimiz içinde ilham kaynağı olacak. Dolayısıyla hem mesleki formasyon yönü hem sanat yönü, hem bir hayal dünyası hem sosyal aktivite” şeklinde konuştu.