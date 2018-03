Eyüpsultanlı gençler Kaymakamlık Kros Koşusunda buluştu

Eyüpsultan’da düzenlenen Kaymakamlık Kros Koşusu’nda gençler kıyasıya yarıştı.

Eyüpsultan Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığının birlikte düzenlediği Kaymakamlık Kros Koşusu, Göktürk Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş Parkuru’nda öğrencilerin ve velilerin katılımıyla gerçekleşti.

Eyüpsultan ilçesinde bulunan okullar arasında düzenlenen koşu yarışlarında geleceğin sporcuları hem takım olarak hem de bireysel olarak yarıştı.

Altı kategoride yarıştılar

Ulaşım ve lojistik desteği belediyemizce sağlanan müsabakalarda altışarlı takımlar halinde altı kategoride yarışan gençler takımları adına kupa kaldırırken bireysel yarışlarda madalyalarını Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’dan aldı.

Küçük kız- küçük erkek, Yıldız kız- Yıldız erkek ve genç kız- genç erkek kategorilerinde yarışan gençlerin heyecanı görülmeye değerdi.

2017-2018 eğitim sezonunda okullar arasında yapılacak 9 farklı sportif faaliyetin ilki olarak düzenlenen müsabakanın ödüllerini dağıtan Başkan Remzi Aydın şunları söyledi; “Bugün Milli eğitim Bakanlığımızla birlikte düzenlediğimiz atletizm yarışmasının ödül törenini gerçekleştirdik. Toplam altı kategoride yaklaşık yüz çocuğumuz yarıştı. Umut verici şeyler yaşıyoruz. İlk defa yarışan, hatta hiç antrenman yapmadığı halde yarışmaya katılıp dereceye giren çocuğumuz var. Belediyemiz bünyesinde Eyüp Spor’da yarışan milli sporcumuz var. Güzel bir rekabet ortamı oluştu. Geleceğe yönelik güzel tohumlar atılıyor. Yavrularımız gelecekte daha güzel başarılar elde edecekler. İl bazında, Türkiye bazında hatta Uluslar arası alanda derece yapabilecek çocuklar görünüyor, keşfediliyor. Biz Eyüpsultan Belediyesi olarak istiyoruz ki her alanda, her branşta ve herkesin sporu sevmesini ve spor yapmasını istiyoruz. Bu anlamda önemli bir mesafe kat ettik. İnşallah her şey çok daha güzel olacak”