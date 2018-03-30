Eyüpsultanlı öğrencilere belediyeden destek

Eğitime katkılarını sürdüren Eyüpsultan Belediyesi, lise son sınıf öğrencilerine eğitime katkı payı olarak toplam 962 bin 500 TL verecek.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteğine devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi tarafından, sosyal belediyecilik anlayışı ile beş yıl önce“Destek Bizden, Başarı Sizden”sloganıyla başlatılan ve geleneksel hale gelen eğitime katkı payı ödemeleri başlıyor. Bu kapsamda ilçede bulunan 15 lisenin son sınıfında okuyan ve Eyüpsultan’da oturup Eyüpsultan dışında liselerde son sınıfta okuyan toplam 3 bin 850 öğrenciye eğitim desteği verilecek.

Başkan Remzi Aydın, öğrencilere katkı payı çeklerini düzenlenen törenlerle kendilerine teslim edecek. Destekler, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin eğitimlerine katkı amacıyla veriliyor. Bu sene lise son sınıf öğrencilerine eğitime katkı payı olarak toplam 962 bin 500 TL verilecek.

"Öğrencilerimizi üniversiteye geçiş dönemlerinde destekleyeceğiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Remzi Aydın, “Eyüpsultan Belediyemizin geleneksel eğitim yardımlarımızla ilgili önümüzdeki hafta ilk ödemelere başlayacağız. Bu güne kadar olduğu gibi lise son sınıf öğrencilerimizin üniversiteye geçiş dönemlerinde bir parça maddi olarak destekleyeceğiz. Eyüpsultan Belediyemizin geleneğini yerine getireceğiz.

İnşallah iki üç hafta içerisinde bunu tamamlayacağız. Eyüpsultan ilçemizdeki liselerde son sınıfta okuyan öğrencilerimize ve Eyüpsultan’da ikamet edip diğer ilçelerdeki lise son sınıflarda okuyan öğrencilerimize ödeme yapacağız” dedi.

Eyüpsultan’da ikamet edip ilçe dışında lise son sınıfta okuyan Eyüpsultanlı gençlere bir de çağrıda bulunan Başkan Aydın, açıklamasına şöyle devam etti:“Biz ilçemizde okuyan öğrencilerin isimlerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden kolayca alabiliyoruz. Ancak Eyüpsultan’da ikamet eden ama ilçemizin dışındaki okullarda okuyan öğrencilerimize ulaşamıyoruz. Onların bize müracaat etmelerini bekliyoruz. Buradan da çağrıda bulunayım, Alibeyköy’deki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze veya Beyaz Masa’ya öğrenci belgeleri ve ikamet belgeleriyle müracaat etsinler. Belgeleri bize sundukları takdirde İnşallah onları da bu haktan yararlandıracağız.”