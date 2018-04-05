EYÜP'TE FABRİKA YANGINI (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Eyüp'te izolasyon hammadesi üzereten bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan fabrika

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detaylar