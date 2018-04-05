HABER

Eyüp'te fabrika yangını-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 06:03 | Son Güncelleme

EYÜP'te izolasyon hammadesi üzereten bir fabrikada yangın çıktı.

Eyüp'te fabrika yangını-1

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) EYÜP'te izolasyon hammadesi üzereten bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

Eyüp'te fabrika yangını-1Eyüp'te fabrika yangını-1

Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi! Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
İstanbul için sürpriz aday! İstanbul için sürpriz aday!
Erken seçim lobisi!Erken seçim lobisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Fenerbahçe efsane başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti

Fenerbahçe efsane başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti

Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 5 Nisan Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 5 Nisan Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

İşte PKK'nın 'Kara Hapishanesi'

İşte PKK'nın 'Kara Hapishanesi'

Eyüp'te fabrika yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Eyüp'te fabrika yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

PKK'ya Amanos şoku! Karayılan'ın çaresizliği telsize yansıdı

PKK'ya Amanos şoku! Karayılan'ın çaresizliği telsize yansıdı

Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti! Ali Şen'in eşi Benta Şen kimdir?

Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti! Ali Şen'in eşi Benta Şen kimdir?

Denizde 'patlıcan' operasyonu

Denizde 'patlıcan' operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.