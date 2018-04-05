Eyüp'te fabrika yangını-1

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) EYÜP'te izolasyon hammadesi üzereten bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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