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EYÜP'TE İETT OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 00:09 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Eyüp'te İETT otobüsünün altında kalan bir kişi olay yerinde can verdi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Eyüp'te İETT otobüsünün altında kalan bir kişi olay yerinde can verdi. Olay, Eyüp'te gece saat 22:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G. H.'nin kullandığı 34 TP 6182 plakalı 32 Cevatpaşa - Eminönü hattında çalışan İETT otobüsü, Edinekapı Rami Caddesi'nden Topkapı istikametinde seyir halinde giderken iddiaya göre, Savaklar Caddesi'ne geldiği sırada karşıdan karşıya geçen Hüseyin Özçelepi'ye (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalan Özçelepi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Otobüsü durduran sürücü durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Savaklar Caddesi'ni araç geçişine kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda otobüsün altında kalan Özçelepi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüsteki yolcular başka bir otobüsle yoluna devam ederken, sürücü G. Y ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaza sonrası Özçelepi'nin cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptıktan sonra polis ekipleri de yolu tekrar araçların geçişine açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Yerdeki ceset
- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması
- Kazaya karışan İETT otobüsü
- Cenazenin kaldırılması
- Kapalı olan yolun açılması
- Genel ve detaylar

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