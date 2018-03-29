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EYÜP'TE OTO YANGINI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 04:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Eyüp'te gece saatlerinde park halinde duran bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Eyüp'te gece saatlerinde park halinde duran bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay Eyüp, Karadolap Mahallesi'nde gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülbahar Sokak içerisinde park halinde duran 34 YR 6300 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede arabayı sararken, mahalle sakinleri de yanan otomobili görünce durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. Otomobilde çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de araç sahibine ulaşarak olayla ilgili bilgi aldı. Çevredeki vatandaşların da bilgisine başvuran polis ekipleri, araç üzerinde olay yeri çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Yangın çıkan otomobilin görüntüsü
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Polisin olay yeri çalışması
- Araç sahibi ile röp
- Genel ve detaylar

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