Ez Zehra Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

Mustafa KANLI-GAZİANTEP- (DHA) GAZİANTEP Ez Zehra Üniversitesi 2017 yılının ilk mezunlarını vermenin sevincini yaşadı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde düzenlenen Ez Zehra Üniversitesi mezuniyet törenine; Ez Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şeyh Mustafa Müslim, Ez-Zehra Üniversitesi rektör yardımcısı Doç. Dr. Bekir Mehmet Ali, Genel Sekreteri Molla Muhammed Özer, Memur-Sen Gaziantep İl Başkanlığına Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan'ı Ahmet Gök, veliler ve öğrenciler katıldı. Çeşitli bölümlerden mezun olan öğrencilerin mezuniyet töreninde konuşan Rektör Mustafa Müslim, öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi. Öğrencilerine nasihatlerde bulunan Müslim, Türk devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşekkür atti. Konuşmaların ardından okulu dereceyle bitiren öğrencilere, ödülleri verildi.
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