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"Ezan vaktinde imamlar mitinglere değil, ezan vaktine bakar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 20:46 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: - "(Özgür Özel'in miting sırasında ezanların geç okutulduğu iddiası) Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz. Bunların şimdi namazda gözü yok, ezanda kulağı hiç yok. Ne zaman ezan okunur, onun vaktini bile bilmiyor. Ezan vaktinde imamlar, miting ve toplantılara bakmaz, ezan vaktine bakar" -"Yeni dönem milletine güvenen, milletine inanan, milletin inançlarıyla, kültürüyle, değerleriyle, gelenekleriyle kavgası olmayanların ancak iktidar olacağı bir dönemdir" -"Yeni dönem milletimin, güç sahibi, kudret sahibi olduğu, hem milletvekillerini, hem iktidarı belirlediği dönemdir"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in miting sırasında ezanların geç okunduğu iddiasına ilişkin, "Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz. Bunların şimdi namazda gözü yok, ezanda kulağı hiç yok. Ne zaman ezan okunur, onun vaktini bile bilmiyor. Ezan vaktinde imamlar, miting ve toplantılara bakmaz, ezan vaktine bakar." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun ilçesinde AK Parti ilçe başkanlıklarınca düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Ardından Sorgun Küçükeynelli Köyü 4. Buluşma Şenliği'ne geçen Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimin önemine değindi.

24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yürürlüğe konulacağını, yeni bir yüzyılın başlayacağını aktaran Bozdağ, "Şimdi muhalefet partileri diyor ki 'Biz karşıyız, biz eskiye döneceğiz, geriye gideceğiz' onların yaptığı eski Türkiye'yi vadetmek, onların yaptığı Türkiye'yi geriye götürmek, krizlerin, kaosların, koalisyonların olduğu parlamenter sisteme Türkiye'yi geri döndürmek istiyorlar. Biz arkamıza bakmayacağız, önümüze bakacağız, geleceğe bakacağız, geleceğe beraber yürüyeceğiz. Biz geleceği vadediyoruz. Her açıdan kalkınmış daha müreffeh Türkiye'yi vadediyoruz." diye konuştu.

Muhalefetin yeni sisteme neden karşı çıktığını anlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yüzde 50 artı 1'in oyunu alan ancak Türkiye'yi yönetebilecek yeni sistemde. Ama bunlar yüzde 50 artı 1'inin oyunu alma konusunda yeteri kadar güçlü değiller, çalışmıyorlar, milleti kucaklamıyorlar, herkesin siyasetçisi, herkesin partisi, Türkiye'nin bütün illerinin insanlarını kucaklayan bir politikayı geliştiremiyorlar. 'Biz yüzde 50 artı 1'i alamayız' diyorlar. 'Ama yüzde 10 ile yüzde 20 ile eskiden hükümet ortağı oluyorduk, şimdi olamayız' diyorlar onun için karşı çıkıyorlar. Yüzde 50 artı 1 demek bütün sözün, bütün gücün Ankara'daki vekillerde değil, Ankara'daki siyasetin önde gelenlerinde değil, Küçükeynelli'nin hanımlarında, erkeklerinde, Yozgat'ın, Sorgun'un insanlarına gücü aktarmaktır. Çünkü güç sizdedir."

- "Eski Türkiye'ye dönmek isteyenler var"

Bozdağ, CHP'lilerin türbe türbe, cami cami gezdiğini, ezanı, hacıyı, hacı babayı her şeyi keşfettiklerini dile getirdi.

CHP'lilerin ezan okunurken susup ezanı dinlemeyi de keşfettiklerini anlatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Eğer yüzde 50 artı 1'in oyuna ihtiyaç duymasalardı böyle bir keşif yaparlar mıydı? Kur'an kursları çocuklarını hemen fişleyip, asker kontrolünde ilçeye getiren zihniyet bunu yapar mıydı? Ama sizin oyunuz olduğu zaman yüzde 50 artı 1 ne yapıyorlar, bambaşka değiştiler. Onun için yeni dönem milletimin güç sahibi, kudret sahibi olduğu, hem milletvekillerini, hem iktidarı belirlediği dönemdir. Yeni dönem milletine güvenen, milletine inanan, milletin inançlarıyla, kültürüyle, değerleriyle, gelenekleriyle kavgası olmayanların ancak iktidar olacağı bir dönemdir."

Eski Türkiye'ye dönmek, yeniden millete hakaret etmek isteyenlerin olduğuna dikkati çeken Bozdağ, çünkü yüzde 50 artı 1'in oyu olmazsa "göbeğini kaşıyan adam" denildiğini, millete hakaret edildiğini söyledi.

"Oyunu makarnaya, oduna, kömüre satan" diye hakaret edebildiklerini belirten Bozdağ, "Köylünün oyu ile profesörün oyu bir olur mu?' diye televizyonda utanmadan bu milletin insanlarına saygısızlık yapabiliyorlar. Bunlar milletin tamamını daha hazmedebilmiş değiller. Ellerinden gelse oyları sadece belli eğitimi alanlara münhasır kılıp diğerlerinin oyunu yasaklar bunlar. Öyle bir köhnemiş zihniyetin sahipleri. Ama artık bu Türkiye'yi geri getirmeleri mümkün değildir. Yeni bir Türkiye'deyiz, geleceğe bakacağız, geleceğe yürüyeceğiz, eski Türkiye'yi hortlatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir." şeklinde konuştu.

-"İddiasını ispat etmeyen müfteridir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Cumhur İttifakı'nın adayları konuşurken ezanların 15-20 dakika geç okutulduğu" yönündeki iddiasını eleştiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Şimdi bugün çıkmış bir tanesi diyor ki 'AK Parti'liler bir yere gittiği zaman ezan okunacaksa, ezanı okutturmuyorlar. 10 dakika, 20 dakika ezanı bekletiyorlar, konuşmaları yapıp gidiyorlar, sonra ezan okunuyor' diyor. 'Biz konuşmaya başlayınca, ezanlar hemen okunuyor' diyor. 'Bak biz ezanı dinliyoruz' diyor. 'Bunlar böyle yapıyor' diyor. Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz. Bunların şimdi namazda gözü yok, ezanda kulağı hiç yok. Ne zaman ezan okunur, onun vaktini bile bilmiyor. Ezan vaktinde imamlar, miting ve toplantılara bakmaz. Ezan vaktine bakar. Şimdi miting, toplantı ezan vaktine gelirse hoca efendiler hangi yerde kim, ne var, ona mı bakar? Vakte bakar, vakit gelince okur. Bizim dönemimizde böyle bir olay yok. Bunların tamamı iftiradır, utanmadan milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Türkiye'nin hangi camisinde AK Parti'liler konuşuyor diye ezanın okunması erteletilmiş. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanlarımız, diğer adaylarımız konuştu diye ezanın geç okutulduğu tek bir cami var mı? Yok. Bunlar işi bilmedikleri için bambaşka şeyler söylüyorlar. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bir şey iddia ediyorsanız ispat edecekseniz, ispat etmeyen müfteridir. İddiasını ispat etmeyen müfterinin şahıdır. Ben iddiasını ispat etmeye çağırıyorum, nerede olmuş buyursunlar söylesinler biz de görelim. Ama yok böyle bir şey, onun için onlara en güzel cevabı Eynelliler verecek."

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ Saraykent Sorgun

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