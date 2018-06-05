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- Ezhel hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 12:55 | Son Güncelleme

ŞARKILARINDA uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve ‘Ezhel’ ismiyle tanınan ünlü rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu hakkında, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ezhel olarak tanınan şüpheli Ömer Sercan İpekçioğlu hakkında Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikayette bulunulduğu, şikayette şüphelinin Youtube üzerinden yaptığı paylaşımlarda uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği bilgisine yer verildi.  İddianamede, şikayet sonucu şüpheli hakkında kolluk görevlileri tarafından araştırma yapıldığı, araştırma sonucu şüphelinin sosyal medya hesabında uyuşturucu maddelerden hint keneviri bitkisi ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğu, bu fotoğrafın 5 bin 182 kişi tarafından beğenildiği, 123 kişinin de fotoğrafa yorum yaptığı belirtildi.  Yapılan araştırma sonucunda suça konu paylaşımların şüpheli tarafından yapıldığının belirlendiği savunulan iddianamede, şüphelinin suça konu paylaşımlarda bulunulan sosyal medya hesaplarının kendisine ait olduğunu, paylaşımları da kendisinin yaptığını kabul ettiği kaydedildi.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA) ŞARKILARINDA uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve ‘Ezhel’ ismiyle tanınan ünlü rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu hakkında, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ezhel olarak tanınan şüpheli Ömer Sercan İpekçioğlu hakkında Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikayette bulunulduğu, şikayette şüphelinin Youtube üzerinden yaptığı paylaşımlarda uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, şikayet sonucu şüpheli hakkında kolluk görevlileri tarafından araştırma yapıldığı, araştırma sonucu şüphelinin sosyal medya hesabında uyuşturucu maddelerden hint keneviri bitkisi ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğu, bu fotoğrafın 5 bin 182 kişi tarafından beğenildiği, 123 kişinin de fotoğrafa yorum yaptığı belirtildi.

Yapılan araştırma sonucunda suça konu paylaşımların şüpheli tarafından yapıldığının belirlendiği savunulan iddianamede, şüphelinin suça konu paylaşımlarda bulunulan sosyal medya hesaplarının kendisine ait olduğunu, paylaşımları da kendisinin yaptığını kabul ettiği kaydedildi. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi kullandırmaya özendirmek gibi bir amacının olmadığı yönünde ifade verdiği ve suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, suça konu olduğu belirtilen sözünün şarkı sözü olduğunu beyan ettiği belirtildi.

Şüphelinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını alenen özendirdiği savunulan iddianamede, şüphelinin, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği 44. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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