Ezhel hakkında aynı suçlama ile bir dava daha açıldı (1)

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, (DHA) "Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme" suçundan daha önce açılan davadan beraat eden rapçi Ezhel lakaplı Sercan İpekçioğlu hakkında aynı suçlama ile bir dava daha açıldı. Ezhel'in 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

