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Ezhel ilk duruşmada beraat etti (1) (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 10:26 | Son Güncelleme

TUTUKLU yargılanan ünlü rapçi Ezhel ilk duruşmada beraat etti.

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, (DHA) TUTUKLU yargılanan ünlü rapçi Ezhel ilk duruşmada beraat etti. "Ezhel" adıyla tanıtan rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, "Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklanu yargılanıyordu. İlk duruşma bugün Anadolu Adalet Sarayı'nda görüldü. Mahkeme, Ezhel'in beraatine karar verdi.

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