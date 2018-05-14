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Ezher'den ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:13 | Son Güncelleme

El-Ezher: "Arap ve İslam dünyasının dağınıklığı, ABD'nin kararının arkasından gitme ve büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma konusunda bazı ülkeleri cesaretlendirdi. Bu durumdan üzüntü duyuyoruz"

KAHİRE (AA) - Mısır'daki Ezher Kurumu, ABD'nin uluslararası tepkilere rağmen Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı.

Ezher tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam dünyasının dağınıklığı, ABD'nin kararının arkasından gitme ve büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma konusunda bazı ülkeleri cesaretlendirdi. Bu durumdan üzüntü duyuyoruz. Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma adımı dünyadaki bir buçuk milyar Müslümanın duygularına karşı bir meydan okuma. Tüm bunlar ise uluslararası toplumun daha önce görülmemiş acziyeti gölgesinde gerçekleşiyor." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçiliğin açılışının, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılıyla eş zamanlı olarak gerçekleşmesinin, "bazılarının adalet ve hak değerlerinin aleyhine kibir ve gücü tercih ettiğini" gözler önüne serdiği belirtilen açıklamada, Ezher'in, Kudüs'ün Arap ve Filistin kimliğine sıkı sıkıya bağlı olduğu ve Filistin halkının mücadelesini desteklediği aktarıldı.

Ezher, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında aldığı "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından 2018 yılını "Kudüs Yılı" ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD El Ezher Kudüs

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