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Ezher'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne "skandal" fotoğraf tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 15:20 | Son Güncelleme

Ezher Kurumu, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, kendisine hediye edilen ve Mescid-i Aksa'nın yerine sözde Süleyman Mabedi inşa edilmiş gibi gösteren fotoğraf önünde gülerek poz vermesine tepki gösterdi

KAHİRE (AA) - Mısır'daki Ezher Kurumu, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, kendisine hediye edilen ve Mescid-i Aksa'nın yerine sözde Süleyman Mabedi inşa edilmiş gibi gösteren fotoşoplu fotoğraf önünde gülerek poz vermesini kınadı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman'ın, Mescid-i Aksa'nın olduğu alana sözde Süleyman Mabedi inşa edilmiş gibi gösteren Kudüs fotoğrafı önünde gülerek poz vermesi kınandı.

Söz konusu, fotoğrafın dünya çapında bir milyardan fazla Müslümanın duygularına karşı süregelen Siyonist-Amerikan provokasyonlar bağlamında sorumsuz bir davranış olarak değerlendirildiği açıklamada, bu yöndeki kötü niyetli suistimallerin tarihi değiştirmeyeceği, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak kalacağı ve Mescidi-i Aksa'nın Müslümanların canından önce geleceği ifade edildi.

Fanatik Yahudilere ait "Achiya" adlı "yardım" kuruluşunun bir çalışanı, Friedman'a İsrail'in Bnei Brak şehrini ziyaret ettiği sırada "fotoşop" tekniği kullanılarak Mescid-i Aksa'nın yerine sözde Süleyman Mabedi inşa edilmiş gibi gösterilen bir Kudüs fotoğrafı hediye etmişti.

"Skandal" fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Friedman'ın "yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğu" belirtilmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat ise yaptığı yazılı açıklamayla skandal fotoğrafa tepki göstererek, "Büyükelçinin fotoğrafı alırken yüzünde oluşan gülümseme her şeyi açıklıyor." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ezher Kurumu israil Mescid-i Aksa mısır

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