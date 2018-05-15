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Ezher'den Gazze'ye insani ve tıbbi yardım hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 05:08 | Son Güncelleme

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Gazze'ye yardım kafilesi gönderilmesi talimatı verdi

KAHİRE (AA) - Mısır'da Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in Gazze'ye acil insani ve tıbbi yardım kafilesi hazırlanması yönünde talimat verdiği belirtildi.

Ezher tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tayyib'in Ezher'e bağlı zekat ve sadaka fonu ile tıbbi yardım kafileleri idaresi kanalıyla Gazze'ye acil insani ve tıbbi yardım gönderilmesi yönünde talimat verdiği ifade edildi.

Yerel bir gazeteye demeç veren Ezher Vekili Abbas Şuman ise Filistinlilerin kurtarılması ve direnişlerinin desteklenmesi için Ezher'in tüm imkanlarının seferber edildiğini ve kafile hazırlıklarının başladığını söyledi.

Ezher'den dün yapılan açıklamada, Arap ve İslam dünyasının birlik olamamasının, dünya ülkelerini, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı alma konusunda yüreklendirdiği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapılmıştı.

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Gazze El Ezher

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