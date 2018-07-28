KAHİRE (AA) - Mısır'daki El-Ezher Kurumu, ABD'nin desteklediği İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınayarak, Filistin halkına uluslararası destek verilmesi çağrısında bulundu.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden ihlallerini ve mescitte cemaati hedef alan barbarca saldırılarını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Filistin halkına başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması konusunda uluslararası destek verilmesi istenen açıklamada, Filistinlilerin bu saldırılar karşısındaki kararlılığı ve mücadelesinin desteklendiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası örgütlerin ve insan hakları kuruluşlarının, bu ihlallerin kınanması, önüne geçilmesi ve Filistin halkının haklarının desteklenmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi talep edildi.

İsrail polisi, dün cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırmış, cemaati boşalttıktan sonra Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatmıştı. Baskın sırasında çok sayıda Filistinli gözaltına alınmış, saldırı sırasında yaralananlar olmuştu.

İsrail polisi, birkaç saat sonra Mescid-i Aksa'nın kapılarını yeniden açtı.

