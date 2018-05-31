Ezher'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

KAHİRE (AA) - Mısır'daki Ezher Kurumu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma saldırıların durdurulması ve sivillerin korunması konusunda sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

Ezher tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik salı sabahı başlayan ve çarşamba gününün ilk saatlerine kadar aralıksız devam eden hava saldırılarını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Filistin halkının "siyonist barbar saldırılar" karşısında kendisini müdafaa hakkına sahip olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası toplumun, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve sivillerin korunması konusunda sorumluluk üstlenmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'deki ablukanın kaldırılması için yola çıkan "özgürlük" gemisinin İsrail tarafından alıkonulması da kınandı.

İsrail savaş uçakları, salı sabahından çarşamba gününün ilk saatlerinde kadar Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarda, Hamas, İslami Cihad ve direniş gruplarına ait noktaları vurmuştu.

Hamas ve İslami Cihad da İsrail'in Filistinliler aleyhinde işlediği suçlara yanıt olarak İsrail bölgelerine havan saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail'in bu saldırılardan önce Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad'a ait bazı noktalara düzenlediği hava saldırılarında 4 Filistinli şehit olmuştu.

