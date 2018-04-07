Ezher'den uluslararası topluma kınama

KAHİRE (AA) - Mısır'daki El-Ezher kurumu, İsrail'in Gazze'deki gösterilere müdahalesi karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasını kınadı.

Ezher'den yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne müdahalesi ve uluslararası toplumun da bu duruma sessiz kalmasının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve kurumların, işlenen katliamı kınamamalarının İsrail'in suçlarını sürdürmesine bir kılıf olduğu ifade edildi.

Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen devam ediyor.

Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana şehit olan Filistinli sayısı 29'a yükseldi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalelerinde bugün 218'i gerçek mermiyle olmak üzere 446 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.