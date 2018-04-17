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Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:10 | Son Güncelleme

7 bin kişilik Ezidhan Savunma Gücü Komutanı Şeşo, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da terör örgütü PKK'ya yönelik olası bir operasyonda Türkiye'ye karşı savaşmayacaklarını açıkladı.

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Irak'ın Sincar kentindeki varlığını sürdürdüğü belirtilen terör örgütü PKK'ya bölgedeki Ezidilerden tepki geldi. Türkiye’nin Afrin’den sonra buradaki örgüt üslerine de operasyon yapmasının gündeme gelmesi üzerine Ezidiler, terör örgütü PKK’ya bir an önce bölgeyi terk etmesi çağrısı yaptı.

Akşam gazetesinden Şakir Aydın'ın haberine göre, Ezidiler, Ankara’nın, Sincar’a düzenleyeceği olası bir operasyonda PKK’ya destek vermeyeceklerini açıklayarak rest çekti.

7 BİN EZİDİNİN KOMUTANI

DEAŞ’la mücadele etmek amacıyla oluşturulmuş binlerce silahlı Ezidi'den oluşturulan Ezidihan Savunma Gücü Komutanı Haydar Şeşo, yaptığı açıklamada, halkın PKK’yı bölgede istemediğini söyledi. 7 bin kişilik Ezidihan Savunma Gücü’ne komutanlık eden Şeşo şöyle konuştu: Türkiye Afrin’den sonra Sincar’a da bir operasyon yapabileceğini açık şekilde dile getiriyor. PKK bir an önce bölgeyi terk etmeli. Türkiye’nin bölgede PKK’yı hedef alacağı olası bir operasyonda örgüte destek vermeyeceğiz. Türkiye, PKK’yı düşman olarak görüyor. O yüzden Türkiye’ye karşı savaşmayacağız.

DEAŞ BİTTİ, ONLARIN ZULMÜ BAŞLADI

Bölge halkının terör örgütü PKK’ya olan bakış açısının zamanla değiştiğini anlatan Şeşo şunları söyledi: “İlk geldiklerinde halk kendilerini kurtaracaklarını düşündü. Ancak DEAŞ biter bitmez PKK zulmü başladı. Örgüt, bölge halkına çok zarar verdi. Halk zulüm gördü. Ezidiler de bunlara şahit oldukça PKK’ya olan bakış açıları da değişti. Çünkü halk örgütün ne olduğunu, neyi amaçladığını çok daha iyi anlamaya başladı.”

ÇOCUKLARI ZORLA GÖTÜRDÜLER

DEAŞ nedeniyle Sincar’ı terk eden binlerce Ezidi ailenin daha sonra PKK korkusuyla evlerine geri dönemediğini hatırlatan Şeşo “Küçük yaştaki çocuklarımızı kandırıp kaçırdılar. Bunların beynini yıkayıp örgüte kattılar. Kimilerini zorla aldılar. Bölgeden göç etmiş binlerce Ezidi, çocuklarının PKK tarafından kendilerinden alınmasından korktukları için evlerine geri dönemedi” dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kaynak akşam sabah peki omları kim kurtardı
hani bunlari ypg egitmisti...! hani ypg pkk ayniydi..!
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