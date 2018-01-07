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'F-16 ve Özel Kuvvetler ile sınırda UFO kovalanmış'

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 11:49 | Son Güncelleme 5 saat önce

Türkiye- Suriye sınır hattında 1999 yılında ışık saçan yabancı cisimlerin sınır hattında uçması üzerine önce bölgeye F-16 savaş uçakları, ardından helikopter ile Özel Kuvvetler Komutanlığı timinin gönderdiğini ortaya çıktı.

'F-16 ve Özel Kuvvetler ile sınırda UFO kovalanmış'

Diyarbakır'da aynı tarihte 7'nci Kolordu Komutanlığı yapan ve daha sonra Balyoz davasından da uzun süre tutuklu kalan emekli Korgeneral Doğan Temel'in anılarını anlattığı kitapta, 19 yıl önce sınır hattında yaşanan operasyonun detayları anlatıldı. Temel kitabında, söz konusu bölgeye önce gönderilen F-16'ların yabancı cismi yakalaması ile elektronik sistemlerinin kilitlenmesi sonucu döndüğünü, ardından özel kuvvetlerden bir timin helikopter ile bölgeye gönderildiğini ancak, UFO olduğu tahmin edilen cisimlerin daha sonra kayıplara karıştığını yazdı. Doğan, kitabında UFO olduğu değerlendirilen ve sınır hattındaki askerlerin termal kamera ile çektiği fotoğrafları da kitabında paylaştı.

Diyarbakır'da, 1999-2001 yılları arasında 7'nci Kolordu Komutanı olmarak görev yapan ve 2003'te Harp Akmedemileri Komutan Yardımcısı iken emekliye sevk edilen Korgeneral Doğan Temel'in anılarını 'Torunum Sana Hangi Birilerini Anlatsam' adlı kitapta yazdı. Kitapta, Güneydoğu- Terör, Kıbrıs ve İrtica konularında değerlendirmelerini yazan emekli Korgeneral Temel, 1999 yılında Türkiye-Suriye sınırında yaşanan ve bugüne kadar hiç bilinmeyen bir operasyon ve detaylarını da yazdı. Kitapta, 'UFO'lar' başlığı altında detayları verilen kitapta şöyle denildi:

"SINIRI HAVADAN GEÇEN YABANCI CİSİM İÇİN F-16'LAR GÖNDERİLMİŞ"

"Mardin'in Nusaybin ilçesi yakınında, Suriye hududundan iki ışıklı cismin havadan hududumuzu geçtiği bilgisi geldi. Kolordu Harekât Merkezinden durumu takip ediyordum. Değerlendirmelerimiz biri önde, diğeri arkada onu takip eder görüntüsü veren bu iki ışıklı cismin, Suriye helikop¬terleri olduğu şeklindeydi. Suriye hududunda, biribirinden tamemen uzak ve farklı iki hudut karakolunda, gece görüşlü termal kameraların, yine biribirinden habersiz olarak kaydettikleri görüntüler son derece ilginçti. İki meçhul ışıklı cisim; zaman zaman biri diğerini kovalar gibi, zaman zaman aniden havada asılı durarak, veya aniden hızlanıp ayrılarak hareket ediyor, bazen bir köye yaklaşıyor, bazen sarı-turuncu-mavi-yeşil ışıklar çakararak iniş yapıyor görüntüleri veriyordu. Diyarbakır'daki 2'nci Taktik Hava Kuvvetlerinden, hazır bekleyen iki F-16'nın bölgeyi ve ışıklı cisimleri kontrol etmek için havalanmalarını istedik. F-16'ların bölgeye yaklaşırken tüm elektronik sistemlerinin kilitlendiğini ve geri döndükleri bildirildi. Gece yarısı olmuş, hepimiz merak ve biraz da heyecanla olayı takip ediyoruz. Helikopter olsalar, havada bu kadar saat kalmaları veya bu kadar hızlı hareket etmeleri mümkün değildi."

UFO'LAR İÇİN ÖZEL KUVVET KOMUTANLIĞI TİMİ GÖNDERİLMİŞ

Emekli Korgeneral Temel kitabın devamında, operasyonu anlatırken, durumu yerinde incelemesi için Özel Kuvvetler Alay Komutanı Kurmay Albay H.K. ve bir özel timin Black Hawk helikopteri ile Nusaybın ilçesine gönderdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu arada meçhul cisimlerden birinin Nusaybin kuzeyinde bir köyün yakınlarına indiği köye yakın jandarma karakolu kule gözet¬leme nöbetçisi tarafından bildirildi. Özel Kuvvetleri bildirilen köye yönelttim. Özel tim, zorunlu olarak helikopterden inip yaya olarak köye ulaştığında, indiği söylenen cisim koybolmuş fakat köylülerce de görülmüştü. Kovalamaca sabahın ilk saatlerine kadar devam etti ve sonunda iki cisim Diyarbakır istikametinde gözden kayboldular. Sabah ilk işim, olayı görüntüleyen termal kamera uzmanlarını ve ilgili Birlik Komutanlarını yanıma çağırarak bizzat dinlemek oldu. Termal kamera operatörü uzman er¬baş gördüğü cismi; 'iki yanı ısırılmış elma koçanı şeklinde, altından turuncu, yeşil, mavi ışıklar çıkarıyordu' diyerek tanımladı. Diğer operatör astsubay ve görgü tanıkları da benzer şeyler söyledi. Görgü tanıkları çoktu; hudut karakolları, Özel Kuvvetler Alay Komutanı ve timi, jandarma karakolu görevlileri ve köylüler. Elimde 1 yıl önce Diyarbakır güneydoğusu semalarında görülen 4 meçhul cismin çok net çekilmiş bir fotoğrafı vardı. İfadelerle, bu fotoğrafta görülen meçhul cisimler aynen örtüşüyordu; 'İki yanı ısırılmış elma koçanı' gibi, renkli ışıklar saçıyorlardı."

Emekli Korgeneral Temel kitabında UFO olduğu değerlendirilen sicimler ile ilgili başından beri üst komutanlıklarına bilgi verdiğini kitabında anlatırken, "Çekilen görüntüler, video kasetler ve görgü tanıklarından bazılarını gönderdik. Bu arada, hudut birlik komutanlarına, uygun fotoğraf makineleriyle ertesi günün akşamı için tedbir almalarını ve tekrar görülmeleri durumunda meçhul cisimleri görüntülemelerini istedim. Şırnak'a yakın bir hudut karakolumuz, bu kez kendilerinin oldukça yükseğinde, çok az hareket eden benzer bir cismi tespit ettiler. Ancak, gece çek¬tikleri resim arzu edilen şekilde ve netlikte olmadı" dedi.

Emekli Korgeneral Doğan Temel, söz konusu F-16'lar ve Özel kuvvetler'inde katıldığı UFO operasyonu ile ilgili o zaman çekilen fotografları da paylaştı.

DOĞAN TEMEL KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 43 yıl görev yaptıktan sonra 2003'te Korgeneral rütbesiyle emekli oldu. 12 yıllık generallik süresinin önemli bölümünü terörle mücadeleyle geçirdi, birçok madalyayla ödüllendirildi. Emekli olduktan 7 yıl sonra, 'Balyoz kumpası' nedeniyle tutuklanarak 1225 gün Silivri Cezaevi'nde kaldı. Cezaevindeyken bir yandan kumpasa karşı mücadele ederken bir yandan da yaşama tutunabilmek ve sağlığını koruyabilmek için zor şartlarda kitap çalışmaları yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye helikopter Suriye F-16 savaş uçakları Özel Kuvvetler Komutanlığı

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
peşine düştüklerinde F 16 ların elektronik sistemleri kilitlendiğine göre !!! kedi'dir o kedi hemde İsrail yada ABD yapımı bir kedi
AMANDA NE UFOYMUŞ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN TEKONLOJİ ARTIK ZAVALLILARLA DALGA GEÇMEYE BAŞLAMIŞ VEYA YILLARDIR DALGA GEÇİP DURUYORDU
@deniz7351 anlayan beyin oldaydı diktatörlükle yönetilmezdik alayı kurtlar vadisi uyumaya devam
olayın olduğu sene 1999! sizin gibilerde gerçektende müthiş bir beyin var :))
Sonunda bizede uğradılar artık huzur içinde uyuyabilirim alkol uyuşturucu testi yapılsın yada ataları araştırılsın hiç müftülük yapanı olmuşmu (vatandaşımız adına sokağa salınmaması doğru olacaktır)
özel kuvvetler konutanlığı, özel harp dairesi bunların ne olduğu neden olduğu kime hizmet ettiği kimden emir aldığı yıllardır gizleniyor açıklanmalı.
Tabii ki dogru bir olay, hatta bu konuda eski Kanada savunma bakaninin bizzat aciklamalari var, uzaylilarla nasil sahsen görüsmüs. onlara neler sormus vs.Bu bakanin anlatimlari you tube'de Türkce alt yazili var, isteyen bakabilir.
Yüksek rütbeli bir komutanın UFO gördüm demesi o şahsın ABD ve İsrail tarafından satın alınmış demesidir. Hayalet uçak denemeleri diye bir şey duymamış olmasıda taşıdığı rütbeleri satın almış veya birileri hediye vermiş.
ulaaammm milletişi böyylee boşş şeylerle oyalıyorsunu benzine köprüye gıdaya zamı geçiriyorsunuz ufo gözdünğz diye $$$ bile altın bile yükseliyorr booş safsata yapmayın
Ufo gözlemi sürekli yapiliyor zaten bizim ülkemiz ilgilenmiyor bu konularla
uzuylılarla görüştüm yakında ziyaretlere geleceklermiş.önce Donald Trump a uğrayacaklar.havasını almak için:)))
ASELSAN mühendislerimiz neden öldürüldü uzaktan bu kilitleme yazılımını cözdükleri için.Ne ufosu???
Doğru söylüyor !
F16lar UFO kovalamış Bu kadar gülünç olmayın UFO ise teknoloji bizden daha iyi Dir. onlar F-16 lari kovalamasin
geçenlerde amerikan ve ingiliz gizli servisi UFO gizli belgelerini açıklamışlar . tabii Sizlerde geri kalacak haliniz yok sizde açıklayın eksik kalmayın
İçki sigara vergi varmiymiş.Hazir uzayli yakalamissin.adam sormazmi :)
Daha düz dünyanın atmosfer üstü gök aşılamıyorken, bu uzaylılar nasıl giriyorlar uzay denilen aslında su olan yıldızlarla donatılmış en yakın gökten tek yeryüzüne? O yıldızlar da bize çok yakın ve güneş gibi değiller, sudaki ses frekanslarının ortaya çıkardığı ışıldamalardır, Güneş hemen üzerimizde Ay ile beraber koskoca yeryüzünü turluyor. Güneş ve Ayın yarıçapları 70mil. ve yeryüzünden uzaklıkları sadece 5200km.
Dünyaya ışık yılı uzaklıklarda bile yaşam gözlenemezken demekki bu ufocuklar çok uzaktan geliyor. O zaman bunların hızı en az ışık hızında falan olmalı hal böyle olunca f16lar ancak uzaylı dışkısı kovalamıştır.
@pdks uzayda iki galon petrol bulunmuş uzaylılara ait olduğu düşünülüyor :)
VARLAR VE YEŞİL IŞIK SAÇAN CİSİMLERİ İLE DÜNYALILARA GÖRÜNÜYORLAR
pkk ya yardım edeb abd nin dronlarıdır onlar
teror orgutlerinin nusaybindeki hareketlerini anladık da uzaylılar gidince daha çok netleşti gibi
Helal olsun :))
Doğru söylüyor
Mynet yaklaşik 20 yıl sonra haber yapmayı düşünmüş
dünyada ne kadar ufo tarifi varsa ,ne hikmetse hiçbiri tam örtüşmüyor.kişiye özelmi yapılıyor bu taşıtlar arkadaş
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