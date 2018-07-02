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F-35 savaş uçağı ne zaman teslim edilecek? ABD'den Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 21:38 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Türk F-35 savaş uçağı pilotları ve bakım personelinin kısa bir süre içinde Arizona'da uçuş eğitimlerine başlayacağını ve ABD hükümetinin, Türkiye'nin F-35 programına katılımı konusunda henüz herhangi bir karar vermediğini söyledi. ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett ise “YPG'nin Münbiç’te durumu anladığını düşünüyorum. Trump, Türkiye'ye yüksek profilli bir büyükelçi atamak istiyor” dedi.

F-35 savaş uçağı ne zaman teslim edilecek? ABD'den Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklama!

AA'nın haberine göre haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albay Manning, "Türkiye'nin iki F-35 uçağının Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne vardığını biliyoruz. Türk pilotları ve bakım personeli de Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne vardılar ve kısa bir süre içinde uçuş akademisine başlayacaklar." dedi.

Mevcut anlaşmalar kapsamında uçağın bir süre ABD'de gözetimde kalacağını belirten Manning, bu sürenin uçağı alacak ülkenin pilotlarının eğitimlerinin tamamlanmasına bağlı olduğunu ve bunun ortalama bir iki yıl sürebileceği kaydetti.

"ABD HÜKÜMETİ HENÜZ KARAR VERMEDİ"

ABD Kongresi'nde F-35 uçaklarının Türkiye'ye verilmesinin engellenmesine yönelik girişimlere de değinen Manning, "ABD hükümeti, henüz Türkiye'nin F-35 Müşterek Taaruz Uçağı Programı'na katılımı konusunda bir karar vermedi. Türkiye yakın ve kilit bir NATO müttefiği ve 2002'den beri F-35 programının uluslararası katılımcısıdır." şeklinde konuştu.

PİLOTLAR İKİ AY İÇİNDE UÇUŞLARA BAŞLAYACAK

Aynı toplantıda konuşan Pentagon'daki Müşterek Programlar Masası Sözcüsü Yarbay Mike Andrews de Arizona'da eğitim gören Türk pilotların bir iki ay içinde uçuşlara başlayacağını söyledi.

F-35 KONUSU DEFALARCA SORULDU

Bir politika değişikliği olması durumunda Türkiye'nin mülkiyetini teslim aldığı iki F-35 uçağını alıp alamayacağına ilişkin bir soruya Yarbay Andrews, "Bakanlık teklif edilen yasalara ilişkin yorum yapmaz. Birşeyler değişmediği sürece onlar (pilot ve bakım personeli) akademi eğitimlerine devam edecekler." yanıtını verdi.
Başka bir gazetecinin aynı soruyu tekrar etmesi üzerine Andrews, söz konusu uçakların yasal bir değişiklik durumunda Türkiye'ye verilip verilmemesinin tamamen yapılacak politika değişikliğine bağlı olacağını dile getirdi.

Yarbay Adrews "Senato, (F-35'lerin Türkiye'ye verilmesinin) engellenmesi için oy kullandı. Kongre'nin bir oyu var. Başkanın da bir oy hakkı var. Dolayısıyla burada benden spekülasyon yapmamı istiyorsunuz. Bu yüzden size sadece şunu diyebilirim; şu aşamada programda uçuşlara devam edecekler." ifadelerini kullandı.

MASLAHATGÜZARDAN AÇIKLAMA

ABD'nin Bağımsızlığının 242. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ve eşi Alison Kosnett'in ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda verilen davete Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın, Ankara'da görev yapan çok sayıda büyükelçi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Terör örgütü YPG'nin durumu anladığını belirten Kosnet, "YPG yeni duruma göre işbirliği yapacağını açıkladı" dedi.

Kosnet, "Trump, Türkiye'ye yüksek profilli bir büyükelçi atamak istiyor" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD F-35 Pentagon Albay Rob Manning

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