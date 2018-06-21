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F-35 teslimat töreni bugün yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:10 | Son Güncelleme

Tolga Özbek / Fort Worth

F-35 teslimat töreni bugün yapılıyor

Tolga Özbek / Fort Worth F-35 teslimat töreni bugün yapılıyorF-35 teslimat töreni bugün yapılıyorF-35 teslimat töreni bugün yapılıyor

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