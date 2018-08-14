F35 Lightning II nasıl bir uçaktır, teknik özellikleri nelerdir?

Türkiye’nin ABD’den F35 savaş uçağı alımı ile kriz sürüyor. ABD başkanı Trump’ın imzaladığı savunma 2019 harcamaları tasarısında F-35'lerin Türkiye’ye teslimatına engel olan bir madde yer alıyor. Türkiye’nin 25 milyar dolar ile 200 tane sipariş ettiği uçakların teslimatına ilişkin bu duruma karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan “Satışın iptal edilmesi durumunda uluslararası tahkime gideriz” ifadesini kullanmıştı.” Peki F35 Lightning II nasıl bir uçaktır, özellikleri nelerdir?

F-35 LIGHTNING II SAVAŞ UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

F-35, çift motorlu kardeşi Lockheed Martin F-22 Raptor'dan benzer ana unsurları almakla beraber, daha küçük görünmekle, biraz daha geleneksel ve daha şıktır. Egzoz kanalı tasarımı, ABD'de Deniz Kontrol Gemisi projesi için ihtiyaç duyulan süpersonik VTOL avcı uçağı için teklif edilmiş General Dynamics Model 200(1972) tasarımından ilham alınmıştır.[7] Daha ileri seviyede gelişmiş bir STOVL (F-35B) için Loockhed, Yakovlev'e danışmış ve Yak-141'in tasarım verilerini satın almıştır.[8][9] ABD Deniz Kuvvetleri'nin başarısız Rockwell XFV-12 dahil olmak üzere 1960'lardan beri denediği çeşitli deneysel tasarımlar üretilmiş ve test edilmiş olmasına rağmen, F-35B ABD için ilk operasyonel bir süpersonik STOVL ve görünmez avcı uçağıdır.[10]