HABER

F35 teslim törenine yönelik iddialar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 22:15 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Müsteşarlığı: - "Ülkemize teslim edilecek F35'in teslim tarihinin başka herhangi bir sebepten dolayı 21 Haziran olarak belirlendiğine yönelik bazı bilgilerin yanlış ve yanıltıcı olduğunu kamuoyu bilgisine sunarız" - "Teslimatın 4 yıl sonra olacağı sipariş zamanında belliydi"

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca (SSM), 21 Haziran'da gerçekleştirilecek F35 teslim töreni tarihinin seçimlerle ilişkilendirilerek yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Müsteşarlık, F35 teslim töreni tarihinin özellikle seçim öncesine alındığı yönündeki bazı değerlendirmeler üzerine açıklamada bulundu.

SSM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin ortağı olduğu F35 programı kapsamında Savunma Sanayii İcra Komitesinde 100 adet uçak alımına yönelik bir karara varıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, komitenin 6 Mayıs 2014 tarihli kararı uyarınca da ilk 2 uçak için kesin sipariş verildiği ve teslimatın 4 yıl sonra olacağının sipariş zamanında belli olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"ABD'deki Lockheed Martin firması ile Ekim 2017'de yapılan görüşmelerde teslim töreninin Mayıs 2018 içerisinde olacağı kararlaştırılmıştır.

Lockheed Martin'in üretim planlamasındaki kayma neticesinde törenin mayıs ayında yapılamayacağı, haziran ayı içerisinde yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Lockheed Martin şirketinin bu talebi üzerine varılan mutabakatla teslimat 21 Haziran olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, ülkemize teslim edilecek F35'in teslim tarihinin başka herhangi bir sebepten dolayı 21 Haziran olarak belirlendiğine yönelik bazı bilgilerin yanlış ve yanıltıcı olduğunu kamuoyu bilgisine sunarız."

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)
Rize'de otomobil, tıra çarptı: 1 ölüRize'de otomobil, tıra çarptı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
f35 Savunma Sanayii Müsteşarlığı SSM

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te

E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar

Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Resimli bayram mesajları - En yeni resimli Ramazan Bayramı mesajları 2018

Resimli bayram mesajları - En yeni resimli Ramazan Bayramı mesajları 2018

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.