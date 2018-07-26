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Fabrika çalışanlarından 'iş sağlığı ve güvenliği' klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 17:07 | Son Güncelleme

BURSA'da faaliyet gösteren fabrikada çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği prensiplerini rap şarkısıyla anlatarak klip çekti.

BURSA, (DHA)- BURSA'da faaliyet gösteren fabrikada çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği prensiplerini rap şarkısıyla anlatarak klip çekti.

Bursa Çimento Fabrikası çalışanlarının, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası için hazırladığı klip ilgi çekti. Fabrikada uygulanan iş güvenliği prensiplerinin yansıtıldığı şarkının sözleri ve seslendirmesi çalışanlar tarafından yapıldı. Temel iş güvenliği konularının işlendiği rap formatındaki şarkı ve klip ile iş sağlığı ve güvenliği konusuna dikkat çekildi. Klipte de rol alan fabrika genel müdürü Osman Nemli, iş güvenliğinin önemine dikkat çekerek, "Memnuniyetle görüyorum ki bütün arkadaşlarımız iş güvenliğini içselleştirmişler. Bu filmin güzelliği; sözlerin, seslendirmenin ve canlandırmanın bizzat kendimiz tarafından yapılması. Hepinize teşekkür ediyor, kazasız günler diliyorum" dedi.

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