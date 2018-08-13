Fabrika çalışanlarının selden kaçışı güvenlik kamerasında

Sel felaketinde can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ancak çok ciddi mal kaybı yaşadıklarını ifade eden Erçıktı, "165 personelimizle burada 3,5 saat boyunca mahsur kaldık. Su yer yer 40 ile 70 santimetreye kadar geldi. Suların biraz geri çekilmesi ile arkadaşlarımızı kendi imkanlarımızla ve ekiplerin destekleriyle tahliye ettik." dedi.

Şu anda fabrikada sadece temizlik yapabildiklerine işaret eden Erçıktı, şunları söyledi:

"Teknik envanterimiz ve makinelerimizin durumunu, gelecek olan arkadaşlarımızın yapacağı testlerle göreceğiz. Biz 36 ülkeye iş yapıyoruz ve çok ciddi siparişlerimiz var. Onları yetiştirmek adına buradan kurtardığımız malzemelerimizi kamyona yükleyerek Ordu'ya götürüyoruz. Orada da bir fabrikamız var. Buradaki temizlik, bakım ve tadilat işimiz bitene kadar oradaki fabrikalarda işimize devam edeceğiz."

