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Fabrika çalışanlarının selden kaçışı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 13:11 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle 165 çalışanın mahsur kaldığı tekstil fabrikasındaki panik anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan selde tekstil fabrikasında mahsur kalan işçilerin sulardan kaçış anı kameralara yansıdı.

İlçede 8 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli yağış sonucu sel sularının bastığı ve 165 personelin mahsur kaldığı özel tekstil fabrikasında yaşananlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, hızla gelen suların fabrikayı bir anda basmasıyla personelin yaşadığı panik, bulundukları alanı terk ederek binanın üst katlarına kaçması yer alıyor.

Fabrikanın genel müdürü Levent Erçıktı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel nedeniyle çok ciddi badire atlattıklarını söyledi.

Sel felaketinde can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ancak çok ciddi mal kaybı yaşadıklarını ifade eden Erçıktı, "165 personelimizle burada 3,5 saat boyunca mahsur kaldık. Su yer yer 40 ile 70 santimetreye kadar geldi. Suların biraz geri çekilmesi ile arkadaşlarımızı kendi imkanlarımızla ve ekiplerin destekleriyle tahliye ettik." dedi.

Erçıktı, işletmenin yaklaşık 3-4 ay çalışamayacağını, işçilere izin verdiklerini belirterek, Kurban Bayramı öncesi işçileri mağdur etmeyecekleri ve ücretlerini ödeyeceklerini kaydetti.

Şu anda fabrikada sadece temizlik yapabildiklerine işaret eden Erçıktı, şunları söyledi:

"Teknik envanterimiz ve makinelerimizin durumunu, gelecek olan arkadaşlarımızın yapacağı testlerle göreceğiz. Biz 36 ülkeye iş yapıyoruz ve çok ciddi siparişlerimiz var. Onları yetiştirmek adına buradan kurtardığımız malzemelerimizi kamyona yükleyerek Ordu'ya götürüyoruz. Orada da bir fabrikamız var. Buradaki temizlik, bakım ve tadilat işimiz bitene kadar oradaki fabrikalarda işimize devam edeceğiz."

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