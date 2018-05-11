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Fabrika gibi cezaevi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

Bolu Açık Cezaevi'nde kalan 215 hükümlü, cezaevinde bulunan atölyelerde ürettikleri ürünlerle ülke ekonomisine 11 milyon 399 bin lira katkı sağladı

Bolu Açık Cezaevi'ndeki 215 hükümlü, kendilerine yardımcı olan teknisyen ve ustaların desteğiyle 2017'de ürettikleri 11 milyon 399 bin lira değerinde ürünle ekonomiye katkıda bulundu.

Bolu Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndaki mahkumların, topluma yeniden kazandırılması ve serbest hayatta kendileri için iş fırsatları oluşturabilmelerine destek olmak amacıyla eğitim, sosyal-kültürel ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Cezaevi İnfaz Kurumu kampüsü alanı içerisine kurulan mobilya, sedef, demir, unlu mamuller atölyelerinde çalışan 15 teknisyen ve usta ile 215 hükümlü ortaya çıkardıkları ürünlerle hem kendilerine gelir sağlıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Mahkumların hem zaman hem de emeklerini harcayarak yaptıkları birbirinden güzel ürünler, cezaevi yönetimi tarafından anlaşmalı kurum ve firmalara satılıyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hükümlülerin atölyelerde ortaya çıkardıkları ürünler için cezaevine tanıtım gezisi düzenlendi.

- Günde 4 bin ekmek üretiliyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman'ın rehberlik yaptığı gezide, hükümlülerin çalışma ortamlarıyla yaptıkları ürünler basına tanıtıldı.

Başsavcı Yaman, burada yaptığı konuşmada, hem Bolu hem de Düzce cezaevinin ekmek ihtiyacının buradaki fırından karşılandığını, yaklaşık 8 bin kapasiteli fırınları olduğunu, şu anda günde 4 bin ekmek ile unlu gıdaların da üretiminin burada yapıldığını kaydetti.

Yaman, yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı ve açık alanda faaliyet gösteren hükümlülerin mobilya, fırın, park ve bahçe mobilyalarıyla sedef ve demir atölyelerinde üretim yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Teknisyen ve usta anlamında 15 personelimiz ve 215 açık cezaevi infaz kurumu hükümlümüz çalışıyor. Bunun dışında adliye, tapu sicil müdürlüğü, icra müdürlükleri gibi alanlarda temizlik ve çay ocağı işletmeciliğimiz de var. Tüm bu faaliyetler sonucu, 2017 yılı mali yılında Bolu İşyurdu Müdürlüğü’nün çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığı protokollerle brüt 11 milyon 399 bin liralık satış gerçekleştirdi ve bunun 2 milyon 372 bin lirası faaliyet geliri. Yani esasen burada büyük bir neredeyse fabrika çapında işletmeden söz ediyoruz. Bizim 2018 yılı hedeflerimiz bundan daha da yüksek."

Yaman'ın konuşmasının ardından, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Necati Uyanık'ın da eşliğinde atölyeler gezilerek yapılan işler hakkında bilgi verildi.

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Bolu Bolu Açık Cezaevi İnfaz Kurumu Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman

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