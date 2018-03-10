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Fabrikada akılalmaz olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 13:03 | Son Güncelleme

Çalıştığı bisküvi fabrikasındaki temizlik odasına küçük tuvaletini yapan işçi tazminatsız kovuldu. Haksız şekilde işten atıldığını öne süren işçiye Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek mahkeme, hijyenin öneminin tartışılmaz olduğu bisküvi fabrikasına çişini yaparak iş güvenliğini tehlikeye atan işçinin tazminat hak edemeyeceğine hükmetti.

Fabrikada akılalmaz olay!

Bir bisküvi fabrikasında çalışan işçi, iddiaya göre; çişi gelince 50 metre uzaklıktaki tuvalet yerine fabrikanın temizlik odasına gitti. Odaya işediği tespit edilen işçi, işverence tazminatsız şekilde kovuldu. 8. İş Mahkemesi'ne açtığı davada kıdem ve ihbar tazminatını talep eden işçi, iş sözleşmesinin haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini iddia etti. Mahkemede savunma yapan işveren ise; davacı işçinin işyeri ve işyerindeki hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile kovulduğunu öne sürdü. İşveren, davacının iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini savundu. Mahkeme, davacı işçinin iş sözleşmesinin haklı bir sebep yokken davalı işverence feshedildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar hükmetti. Karar işveren tarafından temyiz edildi.

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Yargıtay kararında, davacının iş sözleşmesinin bisküvi fabrikasındaki temizlik odasında küçük tuvaletini yaparak hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle haklı sebep iddiasıyla feshedildiği hatırlatıldı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Davalı tarafından olayın oluş şeklinin fesih sebebindeki gibi olduğu disiplin soruşturmasına ilişkin belgeler ve şahit beyanlarıyla ispat edilmiştir. Şu halde davacının çalıştığı yere elli metre mesafede tuvalet olmasına rağmen çalıştığı yerin hemen yanındaki temizlik odasına küçük tuvaletini yaparak bisküvi üretimi yapılan fabrikada önemi tartışmasız olan hijyen kurallarına uymadığı ve bu şekilde iş güvenliğini tehlikeye soktuğu anlaşılmaktadır. Davalı tarafından yapılan fesih haklı sebebe dayanmaktadır. Bu itibarla davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
fabrika Hijyen tuvalet

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Yaw çokta haklıymış gibi mahkemeye veriyor. Son yıllarda bu özgüven fazlalığı nasıl oluştu çok merak ediyorum.
firmanın adını vermemekle doğru yapmışlar mahkeme de doğru karar vermiş itin biri yapacak bir pislik;sonra bunu bir arkadaşı çekip yayınlayacak Ve haksız bir yere ;itibarı olan bir marka yada ismin İpini çekecek yok öyle üç kuruşa beş köfte
Yüzsüzlüğün terbiyesizliğin zirve yapmış hali sen adamın ve çalışanların ekmeği ile oyna birde tazminat talep et terbiyesiz adam. Kim alır o fabrikanın biküvidini ?
Çikolataya sıçan var mı dürüst olun tövbe edin .
bisküvide benim için bitti.
Ben öyle zannederim ki bir çok özel işletmeler bir işçiden 2 ve 3 işçinin performansı ile çalışmasını ister. Böylelikle kişinin o işten bu şekilde parayı hak edileceği düşünülür. Bu konu tartışmaya acıktır. Söylemek istediğim o işçi abdestini daha fazla tutamayacağını anladıysa bu şekilde davranarak yanlış bir yere koyvermiş ise, o işletmede çalışan işçiler acaba zamana karşı nasıl bir mücadele içindeler buna bakılması lazım. Mesai ücretleri veriliyor mu bakılması lazım. Lütfen anlatmak istediğimi arkadaşlar yanlış anlamasın. Elbetteki olmaması gereken bir yere koy vermek doğru değildir...
İşçinin yaptığı kabul edilemez. Fakat şuna da dikkat çekmek gerekli çoğu üretim yapan iş yerinde istirahat saayi 30 dk so ra hijyenden bahsediliyor. Bu iş eleman makineden ayrıldıpı için savunması alınıyor yada tuvalete gidecek izin verilmiyor. Şnsan hastalanabilir ani tuvalet ihtitacı olur işletmelerinde buna özrn göstermesi gerekir.
işveren en doğrusunu yapmış işten çıkarmakla.mahkemenin kararı en doğrusu.halkın sağlıgıyla oynanmaz.
Bence yerinde ve doğru karar. Biraz iğneyi kendimize batıralım. Bugün oraya işeyen bir çalışan kötü niyetli olduğu için işletmenin imajını bozmak için bisküviye farklı birşey yapar sonrada sosyal medya devreye girince bir kişi yüzünden yüzlerce kişi ekmeğinden olur
işçi atılmak için yapmış tazminat alabileceğini sanmış çocuklarının rızkına yazık olmuş evli çocuklu ise
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