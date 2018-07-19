Fabrikada kaynağı bilinmeyen koku: 8 kişi etkilendi

Adana’da yapı kimyasalları fabrikasında yayılan kokudan 8 işçi etkilendi.
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yapı kimyasalları fabrikasında çalışan işçiler kaynağı belirlenemeyen kokudan etkilendi.
Fabrikanın güvenlik görevlisi durumu sağlık ekiplerine ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine bildirdi.
Ekipler etkilenen 8 işçiyi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Ekipler, fabrikada kokunun kaynağını tespit etmek için inceleme başlattı.
Muharrem İnce'den Twitter'da son dakika mesajı: Kimsenin haddine değildir!
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!
Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor
Rusya'dan Suriye'de eve dönüş için yeni adım: Sığınmacı kabul merkezi kuruldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum