Fabrikada zehirlenen işçilerden çalışmaya devam etmelerini istedi

Tekirdağ’ın Saray İlçesi’nde bulunan bir cam fabrikasında saat 19.00 sıralarında bazı çalışanlar kullanılan kimyasal maddeden etkilenerek kendilerini kötü hissetti. 16.00-24.00 vardiyasında çalışan işçiler durumu vardiya amirlerine iletti. İddiaya göre, işçilerin psikolojik olarak etkilendiklerini düşünen vardiya amiri işçilere işlerine geri dönerek çalışmaya devam etmelerini söyledi.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından işçiler bilinçlerini kaybederek kendilerinden geçti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ölümle burun buruna gelen çalışanlar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Saray, Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanelerine Kimyasal Tehditler Biyolojik Tehditler, Radyolojik Tehditler, Nükleer Tehditler (KBRN) servisine sevk edildi.
Ayrıca fabrikada yaşanan olay sonrası 12-8 vardiyasının iptal edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
(İHA)
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