Fabrikasına giderken toplu ulaşımı kullanıyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, trafiğin yoğunluğundan şikayet eden iş insanları da toplu taşıma araçlarını kullanmaya başladı. Torbalı'da fabrikası bulunan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Otomotiv Yan Sanayi Meslek Komitesi Meclis üyesi Suha Kahraman (54), Alsancak'a 30 kilometre uzaklıktaki iş yerine giderken, banliyö trenini tercih ediyor. Trenle stressiz yolculuk yapan Kahraman, günde 2 saat müzik dinleyip, kitap okuma fırsatı buluyor.

Torbalı'da, otomotiv sektörüne yağ keçeleri üreten şirketin ortağı, evli ve 1 çocuk sahibi Suha Kahraman, trafik çilesinden kurtulmak için toplu taşımayı tercih ediyor. Alsancak'ta oturan Kahraman, şehrin gürültüsüne karışmadan, Torbalı'nın Yazıbaşı Mahallesi'ndeki fabrikasına ulaşıyor. Saat 06.45'te evden çıkıp, 07.45'te iş yerine vardığını anlatan Kahraman, "Aracımla gelince, her sabah birileriyle kavga ediyordum. Akşam Alsancak'ta otopark sorunu yaşıyordum. İZBAN trenine binince kendime vakit ayırıyorum, kitap okuyorum, e-postalarımı yanıtlıyorum, müzik dinliyorum, dönüşte belki biraz uyuyorum. Toplu ulaşım daha medeni, daha güzel. Trafik sıkışıklığı yok; kavga, gürültü yok" dedi.

Daha önce 11 yıl Amerika'da yaşadığını ve hep metro kullandığını belirten Kahraman, "Araç kullanmayı hiç sevmiyorum. Duyanlar bana şaşırsa da 'Çok doğru yapıyorsun' diyorlar; ama kimse arabasından vazgeçmiyor. Yeni nesil toplu taşımı kullanıyor. Amerika'daki firmalar da bu yüzden araç planlarını hep yaşlılar için yapıyor. Eskiden işe gidip, gelmek için 2 saat araba kullanıyordum. Şimdi günde 2 saat bana kalıyor. Zaman kazanıyorum, yorulmuyorum" diye konuştu.

OTOMOTİV YAN SANAYİDE ÜRETİM ARTIŞI

1944 yılında kurulan aile şirketinin 3 ortağından biri olan Suha Kahraman, yüzde 30'u kadın olmak üzere 100 kişiye istihdam sağlıyor. Kahraman, üretim olarak yüzde 90 yurt dışı ile çalıştıklarını ve Almanya, Amerika, Brezilya, Çin de dahil olmak üzere 40 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. 5 milyon liralık yatırım yaparak, Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni fabrika kurduklarını belirten Kahraman, "2019'da oraya geçeceğiz. Ek 50 kişi istihdam edilecek. Yeni fabrikamızda yaptığımız keçeleri test edecek, makine de üreteceğiz. Otomotiv yan sanayi Türkiye'de çok gelişti. Almanya'dan yeni müşterilerimiz var. Rusya'nın uçağı düştü, 1 sene içinde çok müşteri kaybettik. Almanlar, Türkiye ile çalışmayı seviyorlar; çünkü ulaşım kolay. Yeni hedef Afrika. Bütün dünya oraya yatırım yapıyor" dedi.

'İHRACAT YAPANLAR SIKINTI YAŞAMAZ'

24 Haziran seçimlerinin tüm iş dünyasını olduğu gibi kendilerini de etkilediğini belirten Suha Kahraman, şöyle konuştu:

"Seçimler bizi de etkiliyor. Yatırım yapıyoruz ama korkarak yapıyoruz. Türk lirası ile çalıştığımız kalemlerde banka faizleri işlerimizi etkiliyor. Otomobil fiyatları önümüzdeki dönemde hem ikinci el hem de ilk elde artış gösterecek. Otomotiv yedek parçacılar da yüzde 50 ihracat yapıyorsa hiçbir sıkıntı yaşamaz. Otomotivde sadece iç pazar için çalışanlar var, onlarda sıkıntı olabilir."