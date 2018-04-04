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Facebook: “87 milyon kullanıcının verileri sızdırıldı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 23:46 | Son Güncelleme

Facebook, veri sızıntısıyla ilgili skandaldan etkilenen kullanıcı sayısının 87 milyonu bulduğunu açıkladı.Facebook’un teknoloji yetkilisi Mike Schroepfer bir blog üzerinden veri sızıntısı skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Facebook, veri sızıntısıyla ilgili skandaldan etkilenen kullanıcı sayısının 87 milyonu bulduğunu açıkladı.
Facebook’un teknoloji yetkilisi Mike Schroepfer bir blog üzerinden veri sızıntısı skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Schroepfer, 87 milyona yakın kullanıcının kişisel bilgilerinin Londra merkezli veri analiz firması Cambridge Analytica şirketiyle paylaşılmış olabileceğini açıkladı. Schroepfer, verileri usulsüz biçimde sızan kullanıcıların bu konuda bilgilendirileceğinin de altını çizdi.
Yaklaşık 2 milyar kullanıcısı olan Facebook geçtiğimiz ay, milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerinin usulsüz bir şekilde Cambridge Analytica’nın eline geçmiş olabileceğini kabul etmişti.
Öte yandan, Facebook’un “kullanıcı verilerini kullanma ve koruma” sistemi ile ilgili olarak 11 Nisan’da Washington Temsilciler Meclisinde kurulan komitede Zuckerberg’in ifade vereceği açıklandı.

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