BRÜKSEL (AA) - Facebook, Avrupa Birliği'ndeki (AB) kullanıcıların fotoğraf ve görüntülerde otomatik olarak tanınması için yüz tanıma teknolojisini kullanıma sundu.

Kullanıcılarının veri gizliliğini ihlal etmekle suçlanan Facebook, şimdi de yüklenen fotoğraflardaki yüzlerin tanınmasını sağlayacak uygulamayı hayata geçiriyor. Ancak, bu özellikten yararlanmak isteyen Avrupalı kullanıcıların sosyal ağa izin vermesi gerekiyor.

Sosyal medya şirketinin 2011'de ABD'de başlattığı "etiketleme önerisi" özelliği, oluşturulan yüz veritabanının yardımıyla kullanıcının yüklediği fotoğrafta olabilecek kişilerin etiketlenmesini sağlıyor.

Öte yandan, dün ABD'nin California eyaletinde bir federal yargıç, yüz tanıma teknolojisini kullanma yöntemi nedeniyle Facebook'a toplu dava açılması gerektiğine hükmetmişti.

Davanın şikayet dilekçesinde, Facebook'un, kullanıcıların izni olmadan biyometrik bilgilerini topladığı iddia edilmişti.