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Facebook, iTunes ve Spotify'dan "nefret söylemi"ne karşı ortak tavır

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

Facebook, iTunes ve Spotify'dan "nefret söylemi"ne karşı ortak tavır

Facebook, iTunes ve Spotify, komplo teorisyeni Alex Jones'un ve Jones'un markası InfoWars'un yüzlerce yayınını platformlarından kaldırdı.

Apple'dan yapılan açıklamada, Alex Jones'un ve InfoWars'un yayınlarının, iTunes'dan ve yayın akışı uygulamalarından kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada "nefret söylemine hoşgörü gösterilmediği" ifadesini kullanıldı.

Facebook InfoWars'un sayfasını, "nefret söylemi" nedeniyle platformundan kaldırdığını duyururken, müzik veri ve akış servisi Spotify, BBC'ye "The Alex Jones Show"u yayın akışı listelerinden çıkardığı açıklamasını yaptı.

ABD'de 11 Eylül saldırılarını, Washington yönetiminin planladığına dair komplo teorileri nedeniyle yaygın biçimde eleştirilen Alex Jones, 2012'de Sandy Hook İlkokulu saldırısında öldüğü açıklanan çocukların oyuncu olduğunu iddia etmişti. Saldırının kurbanı 2 çocuğun ailesi Jones'a iftira davası açmıştı.

YouTube da temmuz ayında, 2,4 milyondan fazla takipçisi olan Jones'un kanalından 4 videoyu kaldırmıştı. Jones, kaldırılan videoların bazılarında Avrupa'ya giden Müslüman göçmenleri eleştiriyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Alex Jones Facebook InfoWars iTunes Spotify

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