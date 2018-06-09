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Facebook kullanıcı verilerini "seçilmiş" şirketlerle paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 12:48 | Son Güncelleme

Facebook kullanıcı verilerini "seçilmiş" şirketlerle paylaştı

SAN FRANCISCO (AA) - Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kullanıcı verilerini "seçilmiş" şirketlerle paylaştığı bildirildi.

Facebook'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, kullanıcı bilgilerinin RBC Capital Markets ve Nissan Motor Co dahil "az sayıda" şirket, reklam firmaları ve diğer iş ortaklarına verildiği doğrulandı.

Bu şirketlerin, Facebook'un sosyal paylaşım sitesi üzerinde çalışan uygulamalar geliştiren birçok firmayı engellediğini açıkladığı 2015 yılında veri erişimine sahip olduğu belirtildi.

Wall Street Journal, Facebook'un 2015'te bu şirketlerle veri paylaşımını sürdürdüğünü yazmıştı.

Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve veri analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, analiz firması Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.

Şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, nisan ayında ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ifade vermişti.

Bu şirketlerin veri erişiminin uzatılmasının, daha önce açıklanmamış olsa da Zuckerberg'in verdiği ifadelerle tutarlı olduğu iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Facebook veri erişimi

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