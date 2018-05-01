Facebook'ta deprem etkisi yaşatan istifa şoku!

WhatsApp, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olarak 2014 yılında Facebook tarafından satın alındı. Şirketin iki kurucusu olan Brian Anton ve Jan Koum ise bu birleşmenin ardından Facebook'ta kendi işlerine CEO olarak devam ettiler. Acton geçtiğimiz aylarda istifa etmiş ve sonrasında ortaya çıkan Cambridge Analytica kriziyle #DeleteFacebook kampanyasına destek vermişti. Ancak Jan Koum hala şirketteydi.

KULLANICI VERİLERİNİN KORUNMASI KRİTERLERİ FİŞİ ÇEKTİ



Washington Post'tan verilen detaylara göre Koum, "Teknoloji dışında bana keyif veren şeylere vakit ayırabilmek adına bir süre çalışmaya ara vereceğim" açıklamasında bulundu. İddialara göre Facebok ve WhatsApp yönetiminin satın alma sürecinden bu yana anlaşmazlıkları devam ediyordu. Fişleri çeken şey ise kullanıcı verilerinin korunma kriterleri oldu.

VERİLERİ KÖTÜYE KULLANDILAR



Aslında bu süreçte hepimiz kullanıcı verilerinin çok daha güvenli bir şekilde korunduğuna ikna edilmeye çalıştık. Karşılıklı şifreleme özelliği bundan birisiydi. Unutulan şey, verilerin asıl sahibinin Facebook olduğuydu ve bu veriler, anlaşılan o ki kötüye kullanıldılar. Sadece reklamlar için değil, kullanıcılardan habersiz olarak seçim araştırmaları için de kullanıldılar.