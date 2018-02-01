HABER

Facebook'un dördüncü çeyrek net kar ve geliri arttı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 02:12 | Son Güncelleme

- Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un geliri geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 47 yükseldi - Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısı 2,13 milyar kişiye ulaştı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, 2017'nin dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Facebook, New York borsasının kapanmasının ardından geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Facebook'un net karı geçen yılın ekim-aralık döneminde yüzde 19,6 artışla 4,27 milyar dolara ulaştı. Bir önceki senenin aynı döneminde şirket 3,57 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin 2016'nın dördüncü çeyreğinde hisse başına net karı 1,21 dolar iken, 2017'nin son çeyreğinde bu miktar 1,44 dolara yükseldi.

Ayrıca, firmanın geçen yılın dördüncü çeyreğinde geliri yüzde 47,2 yükselerek 12,97 milyar dolara ulaştı. Facebook, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 8,81 milyar dolar elde ettiğini duyurmuştu.

Facebook'un reklamlardan elde ettiği gelir de söz konusu dönemde 8,63 milyar dolardan 12,78 milyar dolara ulaşarak yüzde 48,1 artış kaydetti.

Dördüncü çeyrek reklam gelirlerinin yüzde 89'u mobil reklamlardan gelirken, bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 84 olmuştu.

- Kullanıcı sayısında artış

Geçen yılın ekim-aralık döneminde,Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da artış görüldü.

Buna göre, Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı 2017'nin dördüncü çeyreğinde ortalama 1,4 milyar kişi olurken bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 yükseldi.

Facebook'u kullanan aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde ortalama 2,13 milyar kişiye ulaşarak yıldan yıla yüzde 14,5'lik artış gösterdi.

Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada, Facebook üzerinden yayınlanan viral görüntülerde şirketin kısıtlamaya gittiğine dikkati çekerek, "Bu sayede Facebook üzerinde harcanan zamanı günlük yaklaşık 50 milyon saat azaltmış olduk." ifadelerini kullandı.

Ancak, kullanıcıların Facebook'ta harcadıkları zamanın düşmesi durumunda şirketin reklam gelirlerinin azalabileceğine işaret eden uzmanlar, bunun firmanın 2017 ilk çeyreğindeki net kar ve gelirini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde, Facebook'un hisse başına değeri 177,46 dolara kadar gerileyerek yüzde 5 düştü.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

İlginizi Çekebilir

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu da RTÜK fetvası! 'Allah Baba' ifadesine 1 milyon TL ceza

Bu da RTÜK fetvası! 'Allah Baba' ifadesine 1 milyon TL ceza

Selahattin Demirtaş kararı Resmi Gazete'de

Selahattin Demirtaş kararı Resmi Gazete'de

Bakan öğrencilere müjdeyi verdi! Bilgisayar geliyor

Bakan öğrencilere müjdeyi verdi! Bilgisayar geliyor

GÜNCELLEME PYD/PKK'dan roketli saldırı

GÜNCELLEME PYD/PKK'dan roketli saldırı

Büyük panik! Reyhanlı'ya roket atıldı

Büyük panik! Reyhanlı'ya roket atıldı

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.