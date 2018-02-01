Facebook'un dördüncü çeyrek net kar ve geliri arttı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, 2017'nin dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Facebook, New York borsasının kapanmasının ardından geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Facebook'un net karı geçen yılın ekim-aralık döneminde yüzde 19,6 artışla 4,27 milyar dolara ulaştı. Bir önceki senenin aynı döneminde şirket 3,57 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin 2016'nın dördüncü çeyreğinde hisse başına net karı 1,21 dolar iken, 2017'nin son çeyreğinde bu miktar 1,44 dolara yükseldi.

Ayrıca, firmanın geçen yılın dördüncü çeyreğinde geliri yüzde 47,2 yükselerek 12,97 milyar dolara ulaştı. Facebook, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 8,81 milyar dolar elde ettiğini duyurmuştu.

Facebook'un reklamlardan elde ettiği gelir de söz konusu dönemde 8,63 milyar dolardan 12,78 milyar dolara ulaşarak yüzde 48,1 artış kaydetti.

Dördüncü çeyrek reklam gelirlerinin yüzde 89'u mobil reklamlardan gelirken, bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 84 olmuştu.