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Facebook'un kullanıcıların banka verilerinin peşine düştüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

Sosyal medya şirketi iddiayı reddetti

Facebook'un bankalardan aktif biçimde kullanıcılarının finansal işlemlerinin ayrıntılarını istediği iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Facebook'un, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup ve US Bancorp'a, kullanıcıların hesap bakiyeleri ve kart işlemleri hakkında bilgi almak amacıyla yaklaşımda bulunduğu iddiasına yer verildi.

Facebook'tan yapılan açıklamada ise gazetenin haberi yalanlandı.

Açıklamada, bazı kullanıcıların Messenger uygulamasında finansal bilgi erişimini tercih ettiği, sosyal medya şirketinin, bu bağlamda elde ettiği herhangi bir veriyi reklam amacıyla kullanmadığı belirtildi.

Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve veri analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, analiz firması Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.

Şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, nisan ayında ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili oturumda soruları yanıtlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Facebook finansal işlem

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