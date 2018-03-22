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Facebook’un kurucusu Zuckerberg: “Verilerinizi koruyamazsak size hizmet etmeyi hak etmiyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:26 | Son Güncelleme

Mark Zuckerberg, milyonlarca Facebook kullanıcı bilgilerinin izinsiz alınarak Trump’ın seçim kampanyasında kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Verilerinizi koruyamazsak size hizmet etmeyi hak etmiyoruz” dedi.1.5 milyardan fazla üyesiyle dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook’un sahibi 33 yaşındaki girişimci Mark Zuckerberg, 50 milyon Facebook kullanıcı verisinin usulsüzce kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından ilk kez konuştu.

Mark Zuckerberg, milyonlarca Facebook kullanıcı bilgilerinin izinsiz alınarak Trump’ın seçim kampanyasında kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Verilerinizi koruyamazsak size hizmet etmeyi hak etmiyoruz” dedi.
1.5 milyardan fazla üyesiyle dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook’un sahibi 33 yaşındaki girişimci Mark Zuckerberg, 50 milyon Facebook kullanıcı verisinin usulsüzce kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından ilk kez konuştu. Skandalın patlak vermesiyle sessizliğe bürünen Zuckerberg, kişisel Facebook hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamada, “Tüm kullanıcı verilerinin güvenliği sağlama konusunda sorumluluğumuz var. Eğer bunu başaramıyorsak size hizmet etmeyi hak etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Skandalın neden ortaya çıktığını açıklayan Zuckerberg, Facebook uygulama yazılımcısı Aleksandr Kogan’ı suçlayarak, “Kogan yazdığı uygulama aracılığıyla 2014 yılında Facebook kullanıcılarının verilerine ulaştı ve uygulamayı indirenlerin bundan haberi yoktu. Kullanıcı rızası olmadan verilerin satılması politikalarımıza aykırı” şeklinde konuştu.
Facebook içi uygulama geliştiricilerinin kullanıcı verilerinin izinsiz bir şekilde elde edilmesini engellemek için bir dizi önlem aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirten Zuckerberg, şunları söyledi:
“Önümüzdeki ay tüm kullanıcılara indirdikleri uygulamaların hangi kişisel bilgilere erişebileceğini gösteren bir aracı haber akışına ekleyeceğiz. Öte yandan, dışarıdan uygulama geliştiren yazılımcıların kişisel verilere olan erişimlerini kısıtlayacağız.”

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