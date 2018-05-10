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Faciadan dönüldü! Şırnak- Hakkari karayolunda büyük heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 19:44 | Son Güncelleme

Şırnak - Hakkari karayolu, aşırı yağmur sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda o sırada araç olmaması, olası bir faciayı önledi.

Faciadan dönüldü! Şırnak- Hakkari karayolunda büyük heyelan

Şırnak'ta günlerdir devam eden şiddetli yağmur, bugün heyelana yol açtı. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyü, Barajlar mevkiinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Heyelan nedeniyle Şırnak - Hakkari karayolu trafiğe kapandı. Karayolunun, bir tepenin eteğinden geçen kısmında oluşan heyelan nedeniyle cok sayida araç yolda kaldı.

EKİPLER YOLU AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda karayolları ekibi gönderildi. Bölgeye giden karayolları ekipleri, aşırı yağış nedeniyle hem yolun üstündeki tepelerden toprak kayması olduğunu, hem de yolun altındaki toprağın kaydığını tespit etti. Şırnak-Hakkarı karayolunun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari şırnak Karayolu heyelan

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