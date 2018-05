Facianın eşiğinden dönülen hastanede dış cephe kaplamaları sökülüyor

Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının üzerinden 1 ay geçti. Yangının büyümesine neden olduğu tespit edilen dış cephe kaplamaları sökülmeye başlandı. Şu ana kadar dev binadaki kaplamaların yaklaşık üçte birinin söküm işlemi tamamlanabildi. Her gün binlerce kişiyi ağırlayan hastanenin kapalı olması nedeniyle şu anda çevresinde sessizliği hakim. Çevre esnafı hastanenin kapalı olması nedeniyle zor durumda olduklarını söyledi. FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLMÜŞTÜ Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 Nisan'da çıkan yangında korku dolu anlar yaşanmıştı. İtfaiye raporuna göre, atık cam şişe kumbarasının yanındaki çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın bir anda büyümüş ve binanın dış cephe kaplamalarının tutuşmasıyla üst katlara sıçramıştı. İçerde bulunan hastalar, personel ve çevrede bulunanların yardımıyla hızla dışarı çıkarılırken, büyük bir facianın eşiğinden dönülmüştü. ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Yapılan incelemeler sonucu dış cephe izolasyon malzemelerinin değiştirilmesine karar verildi. Bu amaçla binanın tüm dış cephe kaplamaları sökülmeye başlandı. Ancak şu anda kaplama söküm işleminin ancak üçte biri tamamlanabildi. Her gün on binlerce kişiyi ağırlayan bölge ise derin bir sessizliğe büründü. "İŞLEYİŞ ÇOK YAVAŞ" Hastanenin bulunduğu Karayolları Mahallesi esnafı ise aradan 1 ay geçmesine rağmen çalışmaların yeterince hızlı olmadığını söyledi. Hastanenin çevresinde işyeri bulunan Mustafa Genç, "İşleyiş çok yavaş. Söküm aşamasında olmasına rağmen iş henüz bitmiş değil. Yangından sonra bize 3 ay içerisinde bitirileceği söylenmişti ama bu gidişatla çok zor" dedi. "ŞU AN BURASI ÖLÜ TOPRAĞI SERİLMİŞ GİBİ" Çalışmaların yavaş ilerlediğini söyleyen Mahsun Olca adlı esnaf da, "İl Sağlık Müdürü açıklamasında 2-3 ay içerisinde acil ve polikliniklerin faaliyete geçeceğini söyledi ama şu an burası ölü toprağı serilmiş gibi. Hiçbir hareket yok. Dış cephe 20 gündür sökülemedi. Eczanesinden kuaförüne 40-50 esnaf var burada. Ben 8 tane eleman çıkarmak zorunda kaldım" diye konuştu. Çalışmaların hızlandırılmasını söyleyen bir eczacı da "Yangından dolayı son 1 aydır esnaf burada kan ağlıyor. Normalde günlük müşteri sayımızın onda birini dahi karşılayamaz duruma geldik. Lokantacı, kırtasiyeci, dolmuşçulara kadar bu iş işlemiş durumda. Temennimiz en kısa sürede bitmesi. 3 ay daha böyle devam ederse burada ne esnaf, ne eczane bulabileceksiniz" ifadelerini kullandı. 3 AY İÇİNDE AÇILACAĞI SÖYLENMİŞTİ İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yangının ardından yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmetinin devamı bu bölge için çok önemli. O nedenle bu hastaneyi sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda çok kısa zamanda yeniden bu milletin hizmetine vereceğiz. Şu anda çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse en geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.