Fadıloğlu aile ziyaretlerine devam ediyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçede yaşayan 3 ailenin evine konuk olarak ailelerin hem sevinçlerine hem de üzüntülerine ortak oldu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, doğumdan ölüme hizmet anlayışı ile ilçede yeni doğan bebeklere ‘merhaba’ yaşlılara da ‘vefa’ diyerek hayır duası alıyor.

Bu kapsamda son olarak Umut Mahallesinde ikamet eden Mehmet ile Ceylan Kaplan çiftini ziyaret eden Fadıloğlu, çiftin ikiz bebek sevinçlerine ortak oldu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren çiçeği burnunda baba Mehmet Kaplan, “Başkanımıza ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah, kendisinden razı olsun. Bizim İkiz bebeğimiz oldu. İsimlerini Abdülmecit Miraç ile Hüseyin Siraç koyduk. Rabbim, bebekleri rızıklarıyla beraber gönderiyor. Rızkımıza Allah kefildir. Rabbim devletimize zeval vermesin. Rabbim, tüm Mehmetçiklerimiz ile beraber olsun. Dualarımız askerlerimizledir” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra Girne Mahallesinde ikamet eden ve eşini kaybetmiş 3 çocuk annesi Şengül Kökmen’in evine misafir oldu.

Ardından aynı mahallede yalnız yaşayan 82 yaşındaki Ayşe Bayar’ın evine konuk olan Fadıloğlu, Bayar’ın elini öperek hayır duası istedi.

Sağlanan hizmetler dolayısıyla Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür eden Ayşe Bayar, “Başkanımızdan ve ekibinden çok memnunum. Allah Şehitkamil Belediyemizden razı olsun. Vefa ekibi, Düzenli olarak evime geliyor. Evimdeki kapıları, yerleri, halıları, camları, duvarları silip süpürüyor. Evimin her tarafını tertemiz yapıyorlar. Biz yaşlandık. Artık iş yapamaz duruma geldik. Bizim yapamadığımız işlerimizi Şehitkamil Belediyemiz yapıyor. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemizden gelen kızlarımız, her işimizi yapıyor. Allah, bu hizmeti bize sağlayanlardan razı olsun” diye konuştu.