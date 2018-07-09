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Fahrettin Koca kimdir? Yeni kabinenin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:16 | Son Güncelleme

Yeni sistemin ilk kabinesinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu! Peki Fahrettin Koca kimdir? İşte Yeni kabinenin yeni bakanı Fahrettin Koca'un kariyeri ile ilgili detaylar...

Fahrettin Koca kimdir? Yeni kabinenin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nereli?

Merakla beklenen yeni kabinin bakanları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesinde Fahrettin Koca ismini Sağlık Bakanı olarak açıkladı. Peki Fahrettin Koca kimdir ve nrelidir? İşte yeni sistemin ilk kabinesinin bakanlarından Fahrettin Koca'nın hayatından ve kariyerinden detaylar...

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı’nın’ (TESA) Kurucu Başkanı lan Dr. Fahrettin Koca, vakıf aracılığı ile 1997 yılında Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi’ni kurdu.

1997'de kurulan Medipol, hastanesi güçlü sağlık kadrosu ve kullandığı en ileri tıp teknolojisi ile tüm dallarda sağlık hizmeti vermektedir. Medipol Hastanesi TESA tarafından kurulmuştur.Vakıf ayrıca Medipol Üniversitesi kurucusudur. TESA vakfın kurucu başkanı Dr. Fahrettin Koca’dır.

TESA vakfı yönetim kurulu üyeleri arasında şu isimler yer almaktadır:

Prof. Dr. Naci Karacaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Fahri Ovalı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dr. Filiz Arslan Genel Sekreter

Dr. Tuncay Aksoy

Özer Koca


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