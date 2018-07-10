Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk sağlık bakanı Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastanesi'nin sahibi Doktor Fahrettin Koca oldu. Aynı zamanda Erdoğan ailesinin doktoru olan Fahrettin Koca bakan olarak ismi açıklandıktan sonra twitter hesabından "Yeni hükümet sistemimizin ilk kabinesinde şahsıma Sağlık Bakanı olarak görev tevdi edilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek teveccühleridir. Bu kutsal görev benim için çok büyük bir sorumluluktur." diye yazdı.

Yeni sağlık bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına da attığı twit dizisinde şu mesajları verdi:



Geçmiş AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği sağlıkta dönüşüm reformunu daha ileri noktalara taşımayı, sosyal devlet olma bilinciyle halkımızın sağlık hizmetlerine en kolay ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlamayı,

Hasta memnuniyetini öncelemeyi bir insan hakları konusu olarak gördüğümü, tüm çalışmalarımızı bu vizyonla yürütme çabası içinde olacağımı ifade etmek isterim.

Bu yolda elde ettiğimiz ve edeceğimiz başarıların, başta doktorlar olmak üzere her kademedeki sağlık çalışanımızın gayreti, azmi ve fedakarlığı üzerine kurulu olduğuna inanıyorum.