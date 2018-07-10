Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk sağlık bakanı Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastanesi'nin sahibi Doktor Fahrettin Koca oldu. Aynı zamanda Erdoğan ailesinin doktoru olan Fahrettin Koca bakan olarak ismi açıklandıktan sonra twitter hesabından "Yeni hükümet sistemimizin ilk kabinesinde şahsıma Sağlık Bakanı olarak görev tevdi edilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek teveccühleridir. Bu kutsal görev benim için çok büyük bir sorumluluktur." diye yazdı.
Yeni sağlık bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına da attığı twit dizisinde şu mesajları verdi:
Geçmiş AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği sağlıkta dönüşüm reformunu daha ileri noktalara taşımayı, sosyal devlet olma bilinciyle halkımızın sağlık hizmetlerine en kolay ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlamayı,
Hasta memnuniyetini öncelemeyi bir insan hakları konusu olarak gördüğümü, tüm çalışmalarımızı bu vizyonla yürütme çabası içinde olacağımı ifade etmek isterim.
Bu yolda elde ettiğimiz ve edeceğimiz başarıların, başta doktorlar olmak üzere her kademedeki sağlık çalışanımızın gayreti, azmi ve fedakarlığı üzerine kurulu olduğuna inanıyorum.
Onların gayretleri kadar memnuniyeti de bizim gücümüzü oluşturacaktır. Yeni dönemin vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim. Allah mahçup etmesin.
Yeni kabinede Sağlık Bakanı olarak görev yapacak olan Fahrettin Koca, Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak kamuoyuna tanınan bir isim. Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı'nın' (TESA) Kurucu Başkanı da olan Koca, 1997 yılında Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi'ni kurdu.
1965'te Konya'da doğan, ilk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitiren Koca, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı.
İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Koca, çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu.
Koca, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi.
Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüten Koca'nın, Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunuyor.
Koca, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcılığını, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin Başkanlığını ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlığını yürütüyor.
İngilizce bilen Koca, evli ve dört çocuk babası.
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