Fahri Kasırga Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara ve başdanışmanlıklara atamalar yapılmaya devam ediliyor. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına bugüne kadar devlet kademelerinde önemli görevler üstlenen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga’yı atadı.

FAHRİ KASIRGA KİMDİR?

Fahri Kasırga, 1953’te Rize’nin Çayeli ilçesinde doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitiren Kasırga, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977’de mezun olduktan sonra 1978’de Rize hakim adayı olarak mesleğe başladı. Erzurum-Olur Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, Trabzon-Çaykara, Sakarya-Karasu Cumhuriyet Savcılığı ve Fatsa, Diyarbakır, Kocaeli ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan Kasırga, 3 Ekim 2003’te Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına getirildi.

